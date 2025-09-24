ESCUCHÁ RN RADIO
Feria del Libro 2025 en Roca: día por día el cronograma de invitados, charlas y actividades

Desde el día y la hora, y los formularios de inscripción para participar de un sinnúmero de propuestas totalmente gratuitas. Todo la información que necesitás, en esta nota.

Redacción

Por Redacción

Libros, libros y cultura para disfrutar en cinco días consecutivos. Foto: archivo Andrés Maripe.

Del 8 al 12 de octubre en el predio ferial municipal ubicado en calle Cerro Tronador 260, se desarrollará la 7° Feria del Libro organizada por el Municipio de Roca.

En esta edición, disertarán figuras destacadas como Miguel Rep, Darío Sztajnszrajber, Charo López y Adrián Lakerman, Joaquin Ais, Alejandro Bercovich, Juan Solá, Cecilia Ce, Liliana González, Natalia Mazzei y la Asociación Conciencia, quienes llegarán a la ciudad para deleitar a sus seguidores.

Durante las cinco jornadas, se podrá disfrutar de exposiciones, presentaciones, charlas, talleres y distintas actividades con una nueva mirada sobre la literatura y sus mundos, todo con entrada libre y gratuita.

Además, tendrán un lugar preponderante los escritores locales y regionales. Habrá premiaciones, concursos, torneo de ajedrez, exposiciones, gastronomía, espectáculos musicales y mucho más.

Esta edición de la Feria Municipal del Libro funcionará desde la mañana entre las 9.30 y las 10 hasta las 23, para que todos los interesados puedan acercarse a disfrutar de los stands y propuestas. Se dispondrán dos carpas talleres y un auditorio con capacidad para 250 personas, donde se desarrollarán más de 15 talleres, 19 presentaciones de libros y charlas magistrales de figuras destacadas.

Feria del Libro 2025 Roca: la grilla de invitados destacados

Miércoles 8 de octubre de 9.30 a 23

  • Asociación Conciencia
  • Juan Solá
  • Cecilia Ce

Jueves 9 de octubre de 9.30 a 23

  • Juan Solá
  • Natalia Mazzei La Eco Intensa
  • Asociación Conciencia
  • Liliana González
  • Alejandro Bercovich

Viernes 10 de octubre de 10 a 23

  • Dario Sztajnszrajber

Sábado 11 de octubre de 10 a 23

  • REP Taller y charla
  • Joaquín Ais

Domingo 12 de octubre de 10 a 23

  • Concurso Fotografía Camuzzi
  • Concurso Quiero Decir
  • Charo López y Adrián Lakerman

Feria del Libro 2025 Roca: instituciones, librerías y editoriales

Entre las instituciones de la región confirmadas estarán: IUPA, Fundación San Agustín, Universidad Nacional de Rio Negro, Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, el Instituto KB, Instituto Pascal, bibliotecas populares y consejos municipales. 

Las librerías presentes en la feria serán: Roca, De La Fe, Cuentopia, Munduna, Metafísica, Tiempo y Espacio, y Remitente Patagonia.

Y las editoriales confirmadas para este 2025 son: Fondo Editorial Municipal FEM, Yzur, Ediciones del Cedro, La Canoa de Papel, Sudestada, A-Marte, Nubífero, Cheuque, Párrafo Aparte y Ediciones Chubut.

Feria del Libro 2025: stands, actividades y otras propuestas

Además habrá 26 stands de librerías, instituciones y editoriales, más de 10 carros de comida y 4 espacios de venta de alimentos coordinados por los jóvenes de los centro de estudiantes de secundarias. Se contará con emprendedores de las cocinas comunitarias y artesanos locales.

Habrá un escenario exterior con actividades recreativas: agrupaciones musicales y actividades en el área patio llevadas adelante por los alumnos de escuelas secundarias y la ayuda de los profesores de la Dirección de Deportes.

Los grupos de danza presentes serán K-Pop y el Taller Municipal de Ana Salas, en el patio habrá espectáculos musicales de artistas como Metatambo, Simple Efecto, Ensambles Musicales del estudiantes del IUPA y Nueva Roma.

Además, en esta edición se fortalece el ciclo de poesía y literatura que lleva más de 20 años activo «Conversaciones», llevado adelante por el artista y docente de Roca, Chelo Candia.

Feria del Libro 2025 Roca: actividades con cupo e inscripcion

  • Charla “Ecointensa” a cargo de Natalia Mazzei (Buenos Aires). Abogada, escritora, ambientalista y ecoinfluencer – Jueves 09/10 de 9 a 10 en Aula Taller 2. Link de inscripción: https://forms.gle/mDtgPR5Gsn7pG3a5A
  • Taller “Cianotipia” a cargo de Bianca Pacheco, licenciada en artes visuales – Viernes 10/10 de 10:30 a 12:30 en Aula Taller 1. Abierto al público general, sin conocimiento previo. Link de inscripción: https://forms.gle/v5N8PKuuexUD1wWo9
  • Taller “Creación de historietas” a cargo de Jorge Carrión (Prof. en Letras, Esp. en Comunicación Social, escritor y guionista) y Fernando Papino (Dibujante, ilustrador y divulgador de Comics) – Viernes 10/10 de 14 a 16:30 en Auditorio. Abierto al público general, sin conocimiento previo. Link de inscripción: https://forms.gle/JV1VQAXpG6By1XFu9
  • Taller de Ilustración, a cargo de Miguel Rep – Sábado 11/10 de 17 a 18:30 en Aula Taller 1. Abierto al público general, sin conocimiento previo. Link de inscripción: https://forms.gle/26eoSNAweDsUHssW8

Feria del Libro 2025 Roca: propuestas para infancias con y sin cupo

Para las infancias, además de los talleres y de un espectáculo musical “La máquina de hacer canciones”, habrá un sector especial dedicado a ellos. Con la participación del Museo Municipal de Bellas Artes Juan Sanchez, tendrán a disposición atriles para dibujar, espacio de juguetes y más.

  • Taller “Cacharrófonos” a cargo del docente Hugo Garcés (Villa Regina) – Viernes 10/10 de 14:30 a 16 en Aula Taller 1. Destinado a niños de 6 a 12 años. Link de inscripción: https://forms.gle/n2igwtc7CxsPNpiu8
  • Taller “Creamos cuentos clásicos” a cargo de Julieta Mariatti, escritora y editora de A-Marte – Viernes 10/10 de 14:30 a 15:30 en Aula Taller 2. Destinado a niños de 4 a 7 años. Link de inscripción: https://forms.gle/rKpqSVzWavpUm9uw6

    Taller “Crea tu propio libro de imágenes” a cargo de Graciela Fernández, escritora y editora de Nubífero – Sábado 11/10 de 15 a 16 en Aula Taller 1. Destinado a niños y niñas de 5 a 8 años. Link de inscripción: https://forms.gle/cDrFKZp37jLxP6zv8

Feria del Libro 2025 Roca: concursos para inscribirse

Habrá torneo de ajedrez el viernes 10 y sábado 11 de 14 a 17 en el Predio Ferial Municipal. Está destinado a estudiantes de nivel medio, organizado por Centros de Estudiantes de Secundarios y la Dirección de Deportes. La inscripción es gratuita hasta el 1 de octubre, a través del formulario (click acá).

Además, habrá un concurso y taller de cosplay con grandes premios. Por otro lado, se llevará adelante la entrega de premios del Concurso de Ilustración de la Tapa del libro “Quiero decir 2024” y del Concurso Fotográfico “El calor de lo nuestro” en conjunto con la empresa distribuidora de gas natural Camuzzi, ambos serán el último día, domingo 12.



