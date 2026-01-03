Gremios y organizaciones sociales marchan este sábado en Neuquén en repudio al ataque contra Venezuela

Gremios docentes y organizaciones sociales convocaron a concentraciones para este sábado a las 19 en el centro de Neuquén. Foto: Florencia Salto.

Gremios docentes y organizaciones sociales de Neuquén anunciaron que se movilizarán este sábado para repudiar la ofensiva militar de Estados Unidos contra Venezuela. Las convocatorias coincidirán en el horario, pero se realizarán en distintos puntos del centro neuquino.

Rechazo al ataque y llamados a movilizarse en el centro de Neuquén

Desde la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) cuestionaron con dureza la ofensiva militar y denunciaron una violación al derecho internacional.

En un comunicado, señalaron que se trata de un “ataque ilegal y cobarde” y definieron la situación como un hecho “brutal y violatorio del derecho internacional”.

La marcha busca repudiar el ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos a Venezuela.

La postura fue difundida a través de comunicados oficiales de las organizaciones gremiales, en los que también se convocó a manifestaciones públicas. ADUNC anunció una concentración a las 19 en el monumento a San Martín, en el centro de la ciudad.

ATEN se moviliza contra el ataque de Donald Trump a Venezuela

ATEN Provincia también expresó su rechazo y llamó a concentrarse a las 19 en el monumento a la Madre, en la intersección de Independencia y Olascoaga. En su comunicado, calificaron el hecho como un “brutal ataque de Estados Unidos” y señalaron que la situación “pone en riesgo la soberanía de los pueblos”.

Desde La Revuelta Colectiva Feminista también denunciaron el ataque y llamaron a reunirse a las 19 en el Monumento a la Madre.

Por su parte, ATEN Capital repudió el “ataque armado contra Venezuela” y confirmó que se movilizará junto al Frente de Izquierda (FIT). «Este ataque constituye una agresión a la independencia política y económica de Venezuela y una violación flagrante del derecho internacional», expresaron.

La concentración fue convocada para las 19 en avenida Olascoaga y Sarmiento, en una jornada que reunirá a gremios y organizaciones sociales de Neuquén en rechazo a la ofensiva militar y en reclamo por la soberanía de Venezuela.

La comunidad venezolana de Neuquén se reunirá en el centro para festejar el ataque

Desde la comunidad de venezolanos en Neuquén informaron a través de sus redes sociales que se reunirán a las 18 en el monumento a San Martín para festejar la ofensiva de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro.

«Llegó el día… nuestra Venezuela es libre», fue el mensaje que brindaron en su cuenta de Instagram llamada «Venezolanos en Neuquén». En el comunicado convocaron a sus compatriotas a reunirse y llevar banderas para celebrar en el centro de la capital.