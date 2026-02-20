Innovación: Conicet Patagonia dio un paso con la adquisión de un generador de nitrógeno líquido

Integrantes del Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue. Foto: gentileza.

De la mano de un instituto de Conicet Patagonia Confluencia, la región avanza en equipamiento para desarrollo e investigación clave para generar conocimiento científico.

Esta vez fue el Centro de Investigaciones en Toxicología Ambiental y Agrobiotecnología del Comahue (Citaac, Conicet-UNComa), con sede en la Facultad de Ingeniería de Neuquén, el que incorporó a un generador de nitrógeno líquido «Cryogen.10». La compra se realizó a través del Programa Federal “Equipar Ciencia III”.

Se trata de una herramienta fundamental para producir nitrógeno líquido para las investigaciones del instituto, reducir costos y ofrecer servicios a terceros. El dispositivo está especialmente diseñado para su uso en laboratorios, según informaron desde el instituto.

Foto: gentileza.

El equipo puede captar el nitrógeno presente en el aire, separarlo de otros gases atmosféricos y llevarlo al estado líquido mediante un proceso de licuación. Por sus dimensiones, puede producir aproximadamente 10 litros diarios.

Andrés Venturino, director del Citaac, explicó que el nitrógeno líquido tiene múltiples aplicaciones debido a su temperatura extremadamente baja, cercana a los 200 grados bajo cero.

«Se emplea en procesos de enfriamiento rápido y en la conservación a muy bajas temperaturas. En el ámbito de nuestro Instituto, así como en otros grupos de la UNCo y el Conicet, es fundamental para distintos procedimientos biológicos y físicos», dijo y detalló: «La conservación y congelamiento de células, gametas y biopsias, la ruptura de materiales biológicos y estudios mediante microscopía electrónica, entre otros».

Por otro lado, dijo que también tiene aplicaciones industriales en la región, como por ejemplo, se utiliza en criofracturas vinculadas a la explotación de gas y petróleo.

Algunos grupos de investigación se dedican a la criopreservación de gametas de rumiantes menores como ovejas y cabras, así como de animales autóctonos, entre ellos camélidos sudamericanos y fauna silvestre, mediante la recolección de gametas post mortem.

Foto: gentileza.

Además, se desarrollan líneas de trabajo que emplean colecciones de líneas celulares inmortalizadas con fines de investigación, junto con otras aplicaciones que demandan menores volúmenes de insumo.

Un alto consumo de nitrógeno líquito: 80 litros por mes

Por estos usos, el instituto reporta un consumo significativo de nitrógeno líquido de manera habitual lo que a partir de ahora será cubierto por este nuevo equipamiento propio. Actualmente, el consumo mensual estimado asciende a 80 litros de nitrógeno líquido.

En este sentido, la puesta en funcionamiento del generador representa un ahorro significativo de recursos económicos, que hasta el momento debían destinarse desde proyectos de investigación y, principalmente, desde los fondos operativos del instituto.

Dos objetivos: investigación y servicios

Los científicos del instituto pensaron en cumplir dos objetivos a la hora de adquirir el generador. Por un lado, ofrecer la provisión de nitrógeno líquido a grupos y líneas de investigación del Conicet y universidades; y por otro, brindar servicios a terceros bajo la modalidad de Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN), destinados a usuarios que requieran procedimientos de congelamiento y criopreservación.

El equipo ya se encuentra en funcionamiento y es operado por personal capacitado bajo estrictas normas de seguridad laboral. En particular, está a cargo de técnicos del Conicet junto con profesionales y docentes investigadores de la universidad.