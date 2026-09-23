Inpress registró cuatro sismos en el centro y norte del país: La Rioja tuvo su pico con un temblor de 5,4

Un temblor de 5,4 grados de magnitud en la escala de Richter encendió las alarmas en el centro y norte del país durante las primeras horas de este miércoles.

El evento tuvo como epicentro la provincia de La Rioja, pero su impacto resonó con fuerza en Córdoba, San Juan y Catamarca, provocando corridas y sustos en departamentos y pisos altos.

Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el sismo se registró exactamente a las 6:21 de la mañana, con una profundidad de 143 kilómetros.

Dónde fue el epicentro del temblor

El organismo nacional precisó las coordenadas del foco sísmico, ubicado en el norte riojano:

A 50 kilómetros al sudoeste de Aimogasta.

al sudoeste de Aimogasta. A 54 kilómetros al noreste de Chilecito.

al noreste de Chilecito. A 82 kilómetros al sur de Tinogasta (Catamarca).

El temblor tuvo mayor impacto en sectores rurales y urbanos del centro y norte de La Rioja, pero la onda expansiva alcanzó de lleno a las capitales vecinas. En la ciudad de Córdoba, vecinos que habitan en edificios de altura reportaron la oscilación de lámparas, muebles y ventanas pocos minutos antes de las 6:30.

A pesar del bamboleo de las estructuras, la elevada profundidad del evento evitó que se produjeran daños materiales o víctimas, según confirmaron las guardias de emergencia de las zonas afectadas.

Una seguidilla sísmica que no da tregua en el NOA

El temblor registrado en territorio riojano no es un hecho aislado. Se enmarca en una creciente actividad telúrica que afecta al Noroeste argentino (NOA) desde el comienzo de la semana y que mantiene en alerta a los sismólogos del Inpres.

Solo en las últimas 72 horas, la región acumuló una seguidilla de movimientos perceptibles y de baja intensidad:

Miércoles, 5:34 AM (Salta): Apenas 45 minutos antes del sismo de La Rioja, se registró un temblor de 2,5 de magnitud a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro 74 km al oeste de Cafayate.

Apenas 45 minutos antes del sismo de La Rioja, se registró un temblor de a 10 kilómetros de profundidad, con epicentro 74 km al oeste de Cafayate. Lunes 21 de septiembre (Enjambre en Salta): La zona de Cafayate vivió una jornada crítica con 13 sismos en un solo día . El más fuerte alcanzó una magnitud de 3,9 a solo 5 km de profundidad, percibiéndose con claridad en localidades tucumanas.

La zona de Cafayate vivió una jornada crítica con . El más fuerte alcanzó una a solo 5 km de profundidad, percibiéndose con claridad en localidades tucumanas. Lunes 21 de septiembre (Tucumán): Un sismo de magnitud 5.0 con epicentro al norte de Trancas y a 197 km de profundidad sacudió a Tucumán a las 5:47 de la madrugada, haciendo vibrar edificios en San Miguel de Tucumán, Salta y Santiago del Estero. Quince minutos antes, Catamarca había registrado otro evento de 4,3.

Los técnicos del Inpres continúan con el monitoreo en tiempo real de toda la franja sísmica, mientras se descartan complicaciones infraestructurales en las provincias afectadas.