Ipross no entrega remedios en Río Negro: se suman casos de pacientes con tratamientos frenados por la demora

Lo único bueno que le pasó a Hortensia Palomino desde febrero hasta hoy es que los médicos pudieron ponerle nombre a la enfermedad de Mateo, su nieto de 14 años. Para tener un diagnóstico tuvo que pagar de su bolsillo una biopsia, porque el Instituto Provincial del Seguro Médico (IPROSS) demoraba la cobertura. El resultado no fue el mejor: un cáncer en las células. Para tratarlo, ‘Matu’ tiene que recibir quimioterapia. La primera sesión requirió de 10 remedios y de un catéter especial, para que el proceso no lo lastimara. La obra social no cubrió el catéter y sólo cumplió con la entrega de 3 drogas. Y a ella le dijeron, sin tapujos, que podía «recurrir a la Justicia»,» pero que eso «no resolvería nada» porque «las droguerías oncológicas no están cotizando, y las compras están paralizadas».



«Ya no sabemos qué hacer» reconoció la mujer, de 54 años, al salir del juzgado de Cipolletti, al borde de un llanto que al final asoma. «Es que nada parece resultar» compartió, desesperada. «Hace una semana que la Justicia hizo lugar al amparo, pero Ipross sigue sin responder. Mi nietito se pudo atender en el Sanatorio Juan XXIII, de Gral. Roca. Ahí arrancó la ‘quimio’ porque nos prestaron 7 de los 10 medicamentos que necesitábamos. Pero en unos días hay que hacer la segunda sesión, y ni me mandaron las drogas que faltan ni me aseguraron la entrega de las que vamos a tener que usar ahora. Y del catéter ni noticias» se lamentó, entre lágrimas.



Ella forma parte del colectivo de pacientes y familiares que se unieron para reclamar por los incumplimientos de la obra social del estado rionegrino. Es enfermera y también padece una enfermedad, producto de una lesión que afectó su nariz. Pero el linfoma celular que le detectaron a su nieto la tiene abocada por completo a su cuidado. Una tarea que comparte con el papá del adolescente, que es quien convive con él.



«Ahora nos adeudan remedios que son básicos. Pero los problemas siempre estuvieron. Los especialistas nos piden coseguros que no podemos pagar, porque desde el Ipross no les abonan nada. También tenemos que cubrir estudios porque ellos no lo hacen, y los reintegros no existen. A las ‘cansadas’ te devuelven sólo un 10%, meses y meses después de hacer trámites y reclamar. Así no se puede. Yo no doy más. Lo único que me mantiene en pie es darle a ‘Matu’ la mejor calidad de vida posible» continuó, apenada.



La situación que padece es similar a la de más de 20 familias, que, en el caso de las demoras en la entrega de remedios, lidian con esperas de hasta 8 meses, que ponen en riesgo sus vidas.



Desde el Ipross admitieron estas falencias y expresaron que «en su mayoría, es medicación poco frecuente que debe tramitarse por expediente individual. Y el instituto tiene dificultades para obtener cotizaciones, lo que genera demoras en las entregas por parte de las droguerías, que eventualmente pueden no tenerlo en stock». Sin embargo aseguraron que «se garantiza la entrega». Una información que contrasta con las denuncias de los afiliados.



Mientras tanto la angustia de las familias aumenta. «Lo único que exijo es que cumplan, para que Mateo y el resto de los que esperan reciban tratamiento» finalizó Hortensia, preocupada.