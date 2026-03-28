“La curva viene aumentando”: Neuquén abrió las inscripciones para las residencias en Salud

Neuquén busca superar el 85% de las vacantes en el sistema de residencias de Salud. (Foto: archivo gentileza)

Neuquén abrió el llamado a cubrir residencias profesionales de salud. La directora de Gestión y Coordinación de Residencias, Analía Sobarzo, afirmó que la provincia experimentó una transformación significativa durante los últimos dos años. Luego de atravesar etapas con vacantes sin ocupar, se registró un incremento sostenido en las inscripciones a partir de 2024.



La referente vinculó este cambio de tendencia con la implementación de la Ley 3438, una norma que modificó las condiciones laborales y los trayectos de cursada. Indicó que, en la última convocatoria, el Estado neuquino cubrió más del 85% de los cargos ofrecidos.



“El registro que tenemos, desde el análisis de los últimos años, es que claramente hubo un cambio significativo desde el 2024. Veníamos en porcentajes bajos, con falta de cobertura de los cupos y, desde entonces, la curva viene aumentando a tal punto que el año pasado duplicamos la cantidad de inscripciones”, enfatizó la directora del área.

Menos horas, mejores sueldos: destacan los cambios en las residencias de Salud en Neuquén

Explicó que antes de la legislación existía una percepción negativa sobre el sistema de residencias. La funcionaria recordó que muchos profesionales sentían un desincentivo por la alta exigencia horaria. “Se hizo todo un análisis de situación, de cuál era el significado que tenían las formaciones de posgrado bajo este régimen y se veía una necesidad de rever cuáles eran las condiciones laborales de quienes se formaban”, señaló.



La nueva ley estableció un tope de 62 horas semanales, una reducción drástica frente a las 82 horas que regían con anterioridad. Además, la normativa acortó las guardias a un máximo de 12 horas, garantizó el descanso obligatorio posterior y dispuso el pago de adicionales de formación que antes carecían de remuneración extra. A la par, se ampliaron los equipos docentes y se fijaron horarios protegidos para sostener la calidad de la enseñanza.



“El espíritu de la ley tiene que ver con brindar un marco no solo jurídico, sino también institucional en relación a las personas, para resguardar sobre todo los derechos que tienen, porque si bien son profesionales, están dentro de un sistema de formación”, destacó Sobarzo.



La directora hizo hincapié en la verdadera naturaleza de las residencias. “Es un sistema educativo de posgrado por excelencia para profesionales de reciente graduación. Brinda el acceso a un área de conocimiento, al mismo tiempo que hacen una práctica de trabajo”, describió.



Para Sobarzo, otro factor decisivo para el aumento de la demanda radicó en el fin del examen único nacional. Detalló que en la actualidad cada jurisdicción toma su propia prueba. “Las personas ya saben que se postulan específicamente para Neuquén, entonces quienes lo hacen es porque su interés está focalizado acá”, afirmó.



La provincia ofrece este año más de 150 cupos distribuidos en 13 sedes a lo largo de todo el territorio neuquino. Las opciones abarcan desde los principales hospitales de la región Confluencia (como el Castro Rendón, el Heller, el Bouquet Roldán y el centro de salud de Plottier) hasta establecimientos en Chos Malal, Zapala, Cutral Co, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura.



Para fomentar la radicación en el interior, se sumaron incentivos económicos geográficos y por especialidades críticas. “Quienes ingresan a una residencia en Chos Malal, por ejemplo, cobran un adicional distinto al de Neuquén capital. Justamente lo que busca es generar arraigo”, remarcó Sobarzo.



Esta política mostró resultados concretos. La referente aseguró que los egresados optan por continuar sus carreras en las localidades donde completaron su instrucción. “Son lugares que son más acogedores para la crianza, entonces generalmente hemos visto que eligen quedarse en los lugares en los que se forman”, señaló.



Indicó que en el último ciclo notaron una alta participación de egresados de la Universidad Nacional del Comahue, aunque aclaró que se sostiene la llegada de postulantes de Buenos Aires y Córdoba. “Suponemos que también las condiciones laborales que hay en otras provincias hacen que Neuquén sea más atractivo”, reflexionó.

Las autoridades provinciales valoraron el programa «Residente por una semana». (Foto: Gentileza).

Una oferta amplia que excede a la medicina tradicional en Neuquén

Un error común pasa por limitar el concepto de residencia de manera exclusiva a la medicina. Desde la cartera sanitaria pidieron desterrar esa idea. “Son residencias profesionales en salud”, subrayó Analía Sobarzo.



La provincia cuenta con 36 programas diferentes. La oferta abarca disciplinas como Enfermería, Kinesiología, Odontología, Nutrición, Bioquímica, Farmacia, Psicología y Trabajo Social. Incluso, el sistema incorporó áreas técnicas específicas como Ingeniería Hospitalaria y Arquitectura.



“Se abren en función de las necesidades y de la capacidad docente que haya dentro del sistema”, explicó la directora sobre estas últimas especialidades, que completan la totalidad de sus vacantes en cada llamado. También destacó el crecimiento de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental. Según precisó Sobarzo, esta opción suele duplicar la cantidad de personas inscriptas en relación a los cupos disponibles.

Abren las inscripciones para residencias del sistema de Salud de Neuquén. (Foto: Archivo).



Por otro lado, la funcionaria aclaró que los técnicos en enfermería carecen de acceso al sistema, ya que la normativa exige un título de grado universitario, como la licenciatura.



Para ayudar en la elección de la especialidad, el hospital Castro Rendón impulsó hace tiempo el programa «Residente por una semana». Esta iniciativa permite a los postulantes conocer el servicio de cerca antes de rendir el examen.



“Les permite tener un acercamiento directo al servicio, ver cuáles son las actividades, conocer el programa y al equipo docente que tendrán durante sus años de formación”, valoró Sobarzo. “A veces dudan entre una especialidad o la otra, y participar les ayuda al momento de elegir”, agregó.



Además, señaló que la experiencia resulta útil para los hospitales, ya que los equipos médicos conocen de antemano a los futuros residentes. Las fechas de este programa coinciden de forma estratégica con el periodo de inscripción a los exámenes.



En cuanto a las preferencias generales, la directora confirmó que las áreas quirúrgicas se mantienen como las más demandadas y nunca presentan déficit de anotados. “Hemos tenido la cobertura de casi el cien por ciento de todos los cupos de las 36 residencias que se ofrecen”, celebró.

El paso a paso para anotarse en el examen de residencia en Neuquén

El Ministerio de Salud confirmó el cronograma oficial para el examen provincial 2026. La inscripción se realizará de forma virtual a través de la página web oficial de Residencias.



Los postulantes deberán completar un formulario y adjuntar toda la documentación requerida en formato digital en un único archivo, identificado con su apellido. Las autoridades advirtieron que la falta de papeles será motivo de rechazo automático de la solicitud.



Las fechas para anotarse varían según la profesión. Para Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Hospitalaria y Arquitectura, el plazo regirá del 25 de marzo al 5 de abril. Kinesiología tendrá su turno el 8 de abril; Epidemiología, el 9; la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental, el 13; Odontología, el 15; y Nutrición, el 16 de abril.



El proceso continuará con un encuentro previo al examen de carácter obligatorio, pautado para el 29 de abril en tres horarios distintos: a las 10, a las 12 y a las 14 horas.



La evaluación teórica se tomará el cuatro de mayo. Quienes superen esa instancia pasarán a las entrevistas personales, que comenzarán a partir del 11 de mayo. Finalmente, el inicio formal de las actividades en los hospitales de Neuquén quedó programado para el tres de agosto.



Para consultas adicionales, el gobierno habilitó la línea telefónica 299-5550283 y el correo electrónico consultasresidenciasnqn@neuquen.gov.ar.