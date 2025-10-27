La Inteligencia Artificial que revoluciona la salud: aplicaciones que utilizan los médicos en Viedma

La inteligencia artificial (IA) ya no es solo una promesa para el sistema de salud, sino una herramienta concreta y vigente, que día a día demuestra su valor y efectividad a la hora de optimizar procesos y equipos, mejorar decisiones clínicas y beneficiar a pacientes.

“Vemos la IA como una herramienta vital para mejorar los resultados de los pacientes y la efectividad de los servicios sanitarios”, asegura el oncólogo clínico Rubén Darío Kowalyszyn, director médico de “Clínica Viedma” y el “Instituto Multidisciplinario de Oncología” (IMO), de la ciudad de Viedma.

Nacido en Misiones, pero radicado en Río Negro, se desempeña como oncólogo clínico hace más de 20 años. Además, es investigador clínico, presidente del Grupo Argentino de Investigación en Oncología, (Gaico) y secretario general de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

Bajo la perspectiva de integrar la IA, el referente anunció la reciente incorporación de nuevas herramientas para las distintas especialidades médicas que ofrecen perspectivas de una mejor precisión diagnóstica, de tratamiento, monitoreo y atención a pacientes en la región.

Rubén Kowalyszyn, director médico de Clínica Viedma y del Instituto Multidisciplinario de Oncología (IMO).

Una de las empresas que lidera la integración de la IA en la gestión sanitaria es “AvanMed”, según comenta; y está integrada por otras instituciones: “Clínica Viedma”, el “Instituto Multidisciplinario de Oncología” (IMO); “Advance diagnóstico por imágenes” y “Policlínico Privado de San Antonio Oeste”.

Consultado por Diario RÍO NEGRO, asegura que comenzaron a implementarlas este año por lo que están iniciando la carga de pacientes. El proceso para adquirirlas fue a través de contactos nacionales e internacionales vinculados a la temática de monitoreo de pacientes con IA, según comenta el referente.

Para Kowalyszyn, la importancia de las innovaciones digitales en el ámbito sanitario radica en lograr un bienestar multidimensional del paciente, con apoyo médico interdisciplinario.

“Nuestro compromiso es garantizar que esta tecnología actúe como colaborador y asistente, convirtiendo a nuestros médicos en mejores profesionales, sin que se pierda la compenetración humana, la ética y el criterio clínico, que seguirán siendo el dominio exclusivo de nuestros profesionales de la salud”, dice Kowalyszyn.

Cuatro aplicaciones con IA para el sistema de salud

Las que se utilizan en estas instituciones rionegrinas son: “Thummi”, una aplicación móvil diseñada para optimizar y humanizar el tratamiento oncológico; “Virtual Sense”, una plataforma para el monitoreo de la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial; el “screening de pulmón”, una prueba que se realiza a personas que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y la “Inteligencia Artificial en tratamientos radio oncológicos” para automatizar y mejorar la precisión en este campo.

Los modelos de IA más comunes se entrenan con una base de datos que incluye historias clínicas electrónicas, imágenes médicas (como radiografías y tomografías) y datos administrativos anonimizados.

Thummi, una app para el tratamiento oncológico

Su nombre está inspirado en Tumi, el dios inca de la medicina. Es una plataforma y aplicación móvil diseñada para optimizar y humanizar el tratamiento oncológico.

“La aplicación es de origen brasilero y fue diseñada por oncólogos con una vasta experiencia. Permite el monitoreo remoto en tiempo real de pacientes para rastrear síntomas, tratamientos y estados de ánimo, utilizando un algoritmo médico para evaluar la gravedad de los síntomas”, informa Kowalyszyn.

A través de esta app, los pacientes reportan sus síntomas, sentimientos y el algoritmo les informa si experimentan algo más grave. Se evalúa cada efecto adverso y el paciente recibe información sobre cómo cuidarse y si necesita acudir al médico o a urgencias.

«La aplicación sigue la tendencia médica de monitorear a los pacientes dondequiera que estén y gestionar la información de manera anticipada«, afirma y agrega: «Posibilita mejorar y humanizar el tratamiento del cáncer, permitiendo una monitorización remota para una mayor asertividad en el tratamiento».

Virtual Sense, para detectar síntomas coronarios

Esta plataforma facilita el monitoreo, gestión de alarmas e intervención temprana tanto de síntomas coronarios como de hipertensión.

“Se ha comprobado que permite la reducción de la tasa de readmisiones hospitalarias en un 45% y la mortalidad de origen cardiovascular e incrementa en un 30% el porcentaje de pacientes bien controlados, mejorando su calidad de vida y reduciendo complicaciones”, señala el oncólogo.

Screening de pulmón, para pacientes de alto riesgo

Se trata de una prueba médica que se realiza a personas que no presentan síntomas, pero que tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. “El objetivo es detectar la enfermedad en una fase temprana, cuando las posibilidades de tratamiento y curación son mayores. Para el cáncer de pulmón, la prueba recomendada es una tomografía computarizada de baja dosis (TCBD)”, señala Rubén.

En la actualidad, este método tiene una amplia difusión en Estados Unidos y Europa, y en Argentina trabajan para iniciar estos programas que permiten detectar precozmente el cáncer de pulmón, con un beneficio en la reducción de la mortalidad del 20%.

“Esta prueba la hacemos de manera colaborativa con la Fundación Cáncer del Instituto Alexander Fleming con quienes compartimos datos a través de una plataforma de IA”, explica el oncólogo viedmense.

Inteligencia Artificial en tratamientos radio oncológicos

En IMO Radioterapia se adoptó el uso de IA en los tratamientos radio oncológicos para automatizar y mejorar la precisión en radioterapia, desde su planificación hasta su ejecución.

Las principales aplicaciones incluyen la segmentación automatizada de tumores y órganos, la generación de planes de tratamiento más rápidos y personalizados, la radioterapia adaptativa (que ajusta el tratamiento diariamente) y el análisis predictivo de la respuesta del paciente o de posibles efectos secundarios.

Beneficios de la implementación de IA en pacientes

Para Kowalyszyn, los beneficios para los pacientes son varios: mayor rapidez en los diagnósticos, menor probabilidad de errores, se facilita el seguimiento personalizado y la coordinación entre áreas clínicas, mejora.

“Estos resultados incluyen la reducción de tiempos de diagnósticos, la priorización de pacientes con riesgo, la capacidad de evitar estudios innecesarios y la recepción de alertas tempranas”, dice.

En tanto, para los profesionales de la salud, la IA ofrece una reducción de la carga administrativa mediante la automatización de tareas como la asignación de turnos, el monitoreo remoto, la codificación de prestaciones, entre otros, liberando tiempo para la atención clínica.

“A pesar de este potencial, la implementación enfrenta aún múltiples barreras, como la falta de interoperabilidad, la escasa calidad de los datos cargados y el bajo conocimiento técnico”, admite.

Para el oncólogo, hay dos grandes desafíos a futuro. Por un lado, que todo el ecosistema de IA funcione armoniosamente y que las aplicaciones trabajen de forma coordinada; y por otro, poder evaluar los límites desde el punto de vista ético y legal de cada una de las aplicaciones.