La pregunta desubicada a Gimena Accardi y Nico Vázquez que generó indignación en las redes

De gira artística por el norte argentino Nico Vázquez y Gimena Accardi protagonizaron un momento por demás incómodo cuando llegaban al hotel, ante la pregunta de una periodista que se acercó con una cámara para hacerle una breve entrevista. A pesar del cansancio del viaje ellos accedieron amablemente a responder las preguntas pero el encuentro finalizó abrutamente.

Laura Ibáñez, notera del ciclo Sector Vip, los interceptó con una pregunta íntima que incomodó bastante a la pareja. “¿Cuándo van a ser padres? ¿Están buscando?”, quiso saber, y el rostro de la actriz se transformó. Molesta, se corrió de la nota y dejó que su marido contestara.

“No, no”, pronunció Vázquez completamente sorprendido por la actitud de la cronista. Benjamín Rojas no se quedó callado y sumó bocado al considerar que la joven se había extralimitado al preguntar. “Me parece que esa es una pregunta muy íntima”, sostuvo dando por terminada la grabación.

⏯️ El enojo de Nico Vázquez y Gime Accardi con una periodista de Salta por una pregunta incómoda y ¿Desubicada? @AmericaTV @Flordelav pic.twitter.com/rPJ416xvoI — #Intrusos (@Intrusos) May 11, 2022

Lejos de una autocrítica, la explicación de la periodista

La periodista del programa Sector Vip explicó que Jimena salió del frente de la cámara haciendo un gesto con la mano como diciendo “andá…” y se acercó a una persona de su staff para decirle “esta hija de… mirá lo que me viene a preguntar”.

“Me insulta y después vuelve y me dice ‘me cagaste el día’. En ese momento sentí una falta de respeto muy grande porque además, Nicolás y Benjamín se quedaron y nos empezaron a decir que nos fijemos cuál es el rol del periodista, ‘de mujer a mujer, cómo vas a preguntar eso’… Me empezaron a decir un montón de cosas que, la verdad, me hicieron sentir muy mal, porque soy mujer y soy madre”, expresó la mujer panelista del programa de espectáculos.

“En ese momento, ellos estaban gritando. Pasamos un mal momento, pasamos vergüenza, porque vinieron todos los del hotel, la gente de producción de ellos. Obviamente le pedimos disculpas a todos”, cerró la periodista.

Ante todo, el respeto a una situación íntima y personal

Los artistas perdieron un embarazo en 2013 y varias veces que se refirieron públicamente al tema. “Tres meses y una semana lo sentí dentro mío, le escuchamos el corazón y hasta supimos su sexo. Era el año más feliz de nuestras vidas, el fruto de nuestro amor crecía. Hasta que todo se detuvo y en este momento nos invade el dolor y la impotencia. Sé que el tiempo lo cura todo, y deseo que esto pase rápido. Creo en Dios y no quisiera dejar de creer en Él. Sólo le pido que a su tiempo nos regale otro milagro”, escribió Gimena en su momento.

En el 2020, Accardi volvió a referirse al tema en diálogo con la revista Gente y celebró no sentir la presión que supo sentir por tener hijos. “La paternidad puede resultar una presión, un estigma social absoluto que, por suerte, las nuevas generaciones están obviando. Ya es hora de desestructurar el chip que nos instalaron familia. A muchas mujeres no les interesa, no se sienten cómodas en ese rol y hay que respetarlas, tanto como a las que dicen: ‘Si no soy madre, me muero…’”, expresó.

Sobre la pérdida, dijo: “Fue duro, porque el deseo era muy fuerte. ¡Sí que sufrimos! Pero el tiempo fue parándonos en otro lugar. Se convirtió en un crecimiento de bocho y de corazón. Nico y yo supimos encontrar la felicidad con libertad. Sin mandatos, abocados a un muy buen presente laboral y con la posibilidad de mirarnos y de repente decir: ‘Ey, preparate unos mates y hacete un bolso… En diez salimos a la Costa’ o ‘¿Nos vamos de viaje? ¿Dos meses? Sí, dale’. Y por ahí con hijos resignaríamos esas locuras que hoy, a los 34, me hacen tan feliz. Si el día de mañana llega un bebé, ¡sería maravilloso! Pero ya no nos obsesiona. Cuando perdimos el embarazo dijimos: ‘Paremos un toque, escuchémonos, tenemos la vida por delante’. Y así fue. Ya no somos los mismos de 2013. Se había hecho más pesado el ‘¿Y, chicos? ¿Para cuándo?’ que lo que realmente nos pasaba a nosotros”.

La repercusión en las redes sociales

«Desubicada la pregunta» y «falta de respeto total», cuestionaron usuarios de Twitter.

Gimena Accardi contó cómo es su relación actual con la China Suárez

Este miércoles, la actriz visitó LAM y no pudo esquivar una pregunta sobre la China Suárez, que en la época de Casi ángeles se había transformado en una de sus mejores amigas. Si bien el vínculo tuvo un quiebre tras la muerte de Santiago Vázquez, con el tiempo retomaron el diálogo.

“No reconstruimos el vínculo de amistad que teníamos, éramos hermanas literalmente. Pero está todo bien. Tengo buena relación, cordial. Nos hemos cruzado en muchos eventos. Es una persona a la que quiero y le deseo lo mejor”, expresó. Acto seguido, puso en duda que puedan volver a tener el vínculo que mantenían en el pasado.

“Yo creo que es como cuando te separás de un novio y que queda todo bien pero que no volvés. La verdad es que la quiero mucho y le deseo lo mejor y no me gusta que le den tanto. Entiendo, pero que no le den tanto. Sufro”, cerró refiriéndose a las críticas que recibió María Eugenia Suárez por su affaire con Mauro Icardi, el esposo de Wanda Nara.