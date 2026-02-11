La Universidad del Comahue ya superó los 10.200 inscriptos para 2026: las carreras más elegidas

Con una oferta académica de más de 81 carreras y 108 títulos distribuidos en 12 localidades de Neuquén y Río Negro, el período de ingreso de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) está en la recta final.

Elpico de inscriptos que se había reportado en la UNCo en la primera semana de inscripciones en noviembre del año pasado, continuó en curva ascendente y se aceleró. En los primeros siete días eran más de 1.600 y hasta ayer 10 de febrero de 2026 por la tarde, creció a 10.299.

Estos son los aspirantes en las 17 sedes repartidas en las dos provincias. El dato en el inicio de febrero sorprende teniendo en cuenta que aún restan tres semanas de tiempo para anotarse, hasta el 27/02. «Es muy buena cifra, estamos un poco arriba de esta fecha el año pasado», aseguró Teresa Braicovich, secretaria académica de la UNCo a Diario RÍO NEGRO.

En el 2024 el número de inscriptos total había sido de 9.982, según la Síntesis Estadística que elabora la secretaria de Planeamiento y Desarrollo de la institución.

Estas semanas de febrero son las que mas aumenta la cantidad de anotados. Braicovich precisó que en particular este año el trámite puede conllevar más tiempo porque en algunas unidades académicas se implementó un sistema de turnos hasta fin de este mes.

Los 10.299 son personas que completaron el primer paso de la inscripción y por eso la cifra es parcial, pero marca una tendencia en alza respecto de años anteriores. Aproximadamente un 30% de ellos ya completó el trámite. «Una vez finalizada la inscripción es cerca del 75%», aclaró la funcionaria.

Dos de las facultades, Ingeniería e Informática, empezaron a inscribir recién en febrero cuando años anteriores lo hacían desde el 1 de noviembre.

En la Facultad de Ingeniería (FAIN) ya hay 1.158 aspirantes quienes dieron el primer paso de la inscripción y ayer (lunes) comenzaron con el curso de nivelación. «Vinieron muchísimos estudiantes», precisó la referente académica.

Particularmente, la Ingeniería en Petróleo es la que más inscriptos tiene de todas las ramas y le sigue Química en orden de demanda.

Las carreras con más demanda en la Universidad del Comahue

Desde hace años, las carreras de las unidades académicas asentadas en la ciudad de Cipolletti siguen siendo las que tienen más cantidad de inscriptos. Es el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología (Facep) que concentra más de 1.700 en lo que va de 2026.

La carrera de Psicología es la más elegida con 914 inscriptos hasta el momento. La Licenciatura en Educación en Nivel Primario tiene 310. «Esta carrera se empezó a dictar nuevamente el año 2025 y también tuvo muchos inscriptos», agregó la referente.

En la Facultad de Medicina, también ubicada en Cipolletti, hay 715 inscriptos, 666 para Medicina y 39 para Licenciatura en Nutrición.

En Licenciatura en Enfermería, carrera que se dicta los tres primeros años en cinco ciudades hay 689 inscriptos hasta la primera semana de febrero.

Otra de las carreras con demanda es la Tecnicatura en Seguridad e Higiene en el Trabajo con 528 anotados y la Licenciatura en Biología Marina, que creció en cantidad: 113 estudiantes cumplimentaron el primer paso para ingresar a la universidad.

Requisitos para completar la inscripción en la Universidad del Comahue

Para completar la inscripción en cualquiera de las 81 carreras de la UNCo, los interesados deberán presentar los siguientes documentos:

–Ficha de preinscripción completa en el sitio web.

–Documento Nacional de Identidad (frente y dorso).

–Certificado de finalización de estudios secundarios, certificado de materias adeudadas o certificado analítico.

-Opcional: certificado de discapacidad, en caso de corresponder y que requiera ser informado por el aspirante.

-Profesorado en Educación Física requiere apto médico y medicina solicita carnet de vacunación (que incluya antitetánica y Hepatitis B).