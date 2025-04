Las reformas desde el Vaticano: del progresismo a los límites de la iglesia

Francisco, aunque su nombre secular era Jorge Mario Bergoglio, murió el lunes por la madrugada. Fue el 266 º papa de la Iglesia católica. Hace poco más de una semana, el 13 de marzo, cumplió un nuevo aniversario como máxima autoridad: 12 años como Sumo Pontífice. Así se convirtió el 13 de marzo de 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado en el papa Francisco.

A lo largo de su mandato tuvo expresiones con las que recibió la adhesión de distintos sectores de la población. Algunos, incluso, bastante progresistas. Pero, también obtuvo el rechazo por parte de otros sectores, provenientes, en su mayoría, de la propia iglesia católica.

Esteban Paulón era presidente de la Federación Argentina LGBT+ cuando Francisco asumió en 2013 como papa. Hoy es diputado nacional por Santa Fe y secretario general del Partido Socialista. “En aquel momento veníamos de la pelea por el matrimonio igualitario y la verdad es que fue un momento muy crítico”, recordó. En aquel momento Francisco había dicho que el matrimonio igualitario era parte del plan del demonio.

Paulón tuvo durante muchos años una posición muy crítica a Francisco y a la iglesia. “Siempre que había algún gesto o alguna declaración a favor de un colectivo LGBTIQ + por parte del papa, aparecía rápidamente otra en contra del colectivo, como compensando”, recordó a Diario RÍO NEGRO. “Pero, cuando analizás los 12 años de él frente a una institución como la iglesia, termina habiendo un cambio”, sumó.

“Más allá de que en lo institucional no logró enormes reformas en la iglesia, sí es cierto que logró, por ejemplo, abrir un discurso menos condenatorio de las personas LGBTIQ+, se posicionó respecto a la homosexualidad y dijo que no es un delito. También que había que eliminar las leyes que criminalizan y penan a la homosexualidad. Recibió a un grupo de personas trans y personas no binarias. Fue bastante abierto en el marco de una institución que no lo es”, enlistó Paulón.

Por último, Paulon reconoció que dentro del colectivo LGBTIQ+ hay muchas personas de fe ponderó las declaraciones del papa que permitieron cierta apertura. “Él no solo hacía declaraciones, sino que tenía la voluntad de accionar políticamente”, cerró.

Si de enlistar se trata, uno de los cambios que impulsó Francisco se concretó en 2015 cuando publicó la encíclica Laudato Si’, en la que llamó a una “revolución ecológica” y criticó el “uso irresponsable de los recursos”. Otra de las medidas adoptadas fue “Vos estis lux mundi” de 2019, en la que obligó a obispos y superiores religiosos a denunciar casos de abuso, y brindó protección a los denunciantes. También suprimió el secreto pontificio en casos de abusos sexuales del clero e instaló la obligación de los religiosos de reportar casos a su jerarquía.

También permitió una medida sin precedentes en la historia: que laicos, incluyendo mujeres, dirijan dicasterios. Y permitió que los sacerdotes católicos puedan administrar bendiciones a parejas del mismo sexo, siempre que no se confundan con un rito litúrgico de matrimonio.

También fue duramente criticado por su participación durante la última dictadura militar. En 2010 dio su testimonio en la causa en la que se investigaban, entre otros hechos, los secuestros de los curas jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics. En su declaración, Bergoglio aseguró que se reunió con Videla y Emilio Massera, para reclamar por la vida de los curas. “Es un tema que hubo sectores que lo cuestionaron seriamente, otros que lo defendieron. Nunca quedó muy claro, si protegió o no a curas que eran perseguidos por la dictadura”, opinó Walter Pérez presidente de la APDH Neuquén.

Para el referente de Derechos Humanos uno de los logros de Francisco fue que humanizó al Vaticano: “En esa estructura anquilosada, dura, con tanto oro y tanta cosa fina que es la iglesia, y en un mundo donde la pobreza, realmente golpea muy feo, el papa vino a poner las cosas un poco en su lugar”, opinó.

Comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo por la muerte del papa Francisco:

Con “tristeza y dolor” Abuelas de Plaza de Mayo le dio su pésame al Sumo Pontífice y publicó un comunicado de despedida.

En el texto recordaron los encuentros que tuvieron con el papa en el Vaticano en los que le solicitaron su colaboración en la búsqueda de nietos y la apertura de archivos de la iglesia con información sobre desaparecidos.

“El papa Francisco siempre nos manifestó su apoyo e intercedió para ello, generando un proceso de reflexión al interior de la iglesia, como nunca antes, respecto al papel de la jerarquía católica durante la última dictadura cívico-militar argentina”, dijo la organización de DD.HH.

“Queremos destacar su respeto por las diferencias, su permanente preocupación por nuestra “casa común” (…) y su afán por renovar la institución católica y volver a convertirla en una religión de puertas abiertas, sobre todo para la juventud”, expresaron.

Comunicado de Católicas por el Derecho a Decidir por la muerte del papa Francisco:

Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) despidió al papa Francisco a través de un comunicado. “Como católicas feministas que hemos vivido una fe en disidencia, basada en la libertad de conciencia, en las teologías feministas y en la defensa de los derechos humanos, reconocemos en Francisco a un líder de nuestro tiempo”, comienza el comunicado.

Además, en el texto la organización puso en valor que en el marco del Jubileo de la Misericordia, las mujeres que habían abortado pudieron recibir la absolución de cualquier sacerdote. “Esto no sólo implicó una apertura pastoral, sino también un reconocimiento simbólico hacia las mujeres que durante siglos fueron condenadas al silencio, la culpa y exclusión en estos temas”.

Por último, también recordaron cuando una integrante de CDD, Milagros Acosta, le entregó al papa – y él recibió – el pañuelo verde de la lucha por el aborto legal: “Aquel gesto simple y profundo representó un momento de reconocimiento, no solo hacia ella, sino hacia miles que, desde la fe y desde los feminismos, seguimos luchando por una vida digna para todes”, expresó la ONG.