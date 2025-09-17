Liquidación de pequeños electrodomésticos en supermercados: 50% de descuento y cuotas sin interés

Los supermercados ChangoMás, Carrefour y Jumbo lanzaron una gran liquidación de pequeños electrodomésticos, con precios que arrancan desde $16.200 y descuentos de hasta el 50%. Todos estos supermercados tienen sucursales en Neuquén y Río Negro, por lo que los consumidores de la región pueden aprovechar esta oportunidad para renovar sus electrodomésticos con importantes descuentos.

Las ofertas incluyen freidoras de aire, pavas eléctricas, tostadoras, microondas, licuadoras y cafeteras, y en muchos casos se puede financiar la compra en cuotas sin interés, según el artículo y el comercio elegido.

Ofertas en ChangoMás

Pava Eléctrica Atma 1.7L PE0821NAP negra – 10% DTO – $36.899 (Precio regular: $40.999)





Freidora de Aire Oster 7,5L CKSTAF75WDSSDF plata – 50% DTO – $169.999 (Precio regular: $339.999)

Pava Eléctrica Philips 1.7L HD9368/00 – 13% DTO – $69.999 (Precio regular: $79.999)





Horno Eléctrico Axel AX-HC60 60L 2200W – 10% DTO – $178.199 (Precio regular: $197.999)





Freidora de Aire Maverick Digital 6,5L 1500W HOM0304 – 35% DTO – $99.999 (Precio regular: $154.999)





Batidora Liliana AB103 5 Velocidades Turbo – 25% DTO – $38.999 (Precio regular: $51.999)





Freidora de Aire BGH 5,2L BAF52N24 – 10% DTO – $146.999 (Precio regular: $163.899)





Freidora de Aire Atma Digital 6L FR246AWP blanca – 29% DTO – $99.999 (Precio regular: $139.999)





Microondas Digital BGH 20L ECO B120DB20 – 24% DTO – $158.997 (Precio regular: $209.999)





Cafetera Digital Peabody con filtro CT4207 gris – 20% DTO – $79.999 (Precio regular: $99.999)





Licuadora de Mesa Peabody blanca – 10% DTO – $89.999 (Precio regular: $99.999)





Freidora de Aire Atma 1750W 8L FR248AP negra – 10% DTO – $139.499 (Precio regular: $154.999)





Tostadora Eléctrica Liliana Tostler – 40% DTO – $31.799 (Precio regular: $52.999)

Ofertas en Carrefour

Airfryer Suono 3.8L digital HOG0154 – 51% DTO – $68.000 (Precio regular: $139.000)





Freidora sin aceite Mandine 5L MAF1800 – 40% DTO – $99.000 (Precio regular: $165.000)





Yogurtera Bluesky BYM07 blanca – 40% DTO – $37.800 (Precio regular: $63.000)





Jarra eléctrica Mandine corte mate inox MWK2200S – 30% DTO – $45.000 (Precio regular: $65.000)





Picadora mini chopper Mandine MMC500 negro/rojo – 40% DTO – $33.000 (Precio regular: $55.000)





Tostadora Mandine negra MT870S – 40% DTO – $25.800 (Precio regular: $43.000)





Batidora planetaria Mandine 5L MSM1300B – 42% DTO – $119.000 (Precio regular: $207.000)





Tostadora Mandine MT800 inox/negro – 40% DTO – $31.800 (Precio regular: $53.000)





Quitapelusa eléctrico Klindo KSR3102 – 40% DTO – $16.200 (Precio regular: $27.000)





Tostadora Mandine vintage beige MTS1000C – 40% DTO – $49.800 (Precio regular: $83.000)





Wafflera Bluesky 750W BWM750 negro – 40% DTO – $23.400 (Precio regular: $39.000)





Freidora de aire manual Atma 6,5L 1300W negra FR60MABP – 47% DTO – $78.999 (Precio regular: $149.999)





Sandwichera Bluesky blanca panini BPM750W BCA – 40% DTO – $25.800 (Precio regular: $43.000)





Sandwichera Bluesky blanca BSM750W – 40% DTO – $25.800 (Precio regular: $43.000)





Plancha a vapor Klindo KSI2600 – 40% DTO – $35.400 (Precio regular: $59.000)





Airfryer Suono 9L digital doble ventana HOG0199 – 40% DTO – $119.000 (Precio regular: $199.000)

Ofertas en Jumbo

Aspiradora Sin Bolsa Vc18blb Smartlife – 20% DTO – $137.599,2 (Precio regular: $171.999)





Freidora Aire Afm1624bk Nex – 30% DTO – $90.125 (Precio regular: $128.750)





Cafetera Espresso Oster Bvstem6603b – 20% DTO – $303.999,2 (Precio regular: $379.999)





Aspiradora Inalámbrica Erg25n 2en1 Electrolux – 20% DTO – $239.999,2 (Precio regular: $299.999)





Horno Eléctrico 40 L. Bhe40m23n Bgh – 10% DTO – $175.500 (Precio regular: $195.000)





Cafetera Prima Latte Bvstem6603ss Oster – 10% DTO – $341.999,1 (Precio regular: $379.999)





Cafetera Latte Con Espumador Bvstdc02b Negro 650 Ml Oster – 20% DTO – $206.717,32 (Precio regular: $258.396,65)





Secador De Pelo Eleganza Std 2400w Gama – 10% DTO – $76.319,1 (Precio regular: $84.799)





Cafetera 2 En 1 Express Sl-ec8501 Smartlife – 10% DTO – $233.999,1 (Precio regular: $259.999)





Hervidor Plástico Kp1765 – 1.7 L Nex – 30% DTO – $56.770 (Precio regular: $81.100)





Freidora Sin Aceite Digital Negra 1750w 8 Atma – 10% DTO – $184.499,1 (Precio regular: $204.999)





Cafetera Compacta Oster – 10% DTO – $348.836,03 (Precio regular: $387.595,59)





Sandwichera Pannini Tgr1023 Nex – 30% DTO – $45.430 (Precio regular: $64.900)





Freidora Air Fryer Dual 7.6l Oster – 20% DTO – $351.999,2 (Precio regular: $439.999)





Aspiradora Inalámbrica 2 En 1 94as7922pi Atma – 20% DTO – $176.399,2 (Precio regular: $220.499)





La liquidación está disponible en los locales de ChangoMás, Carrefour y Jumbo de Neuquén y Río Negro, con stock limitado. Los consumidores pueden aprovechar para renovar sus electrodomésticos con importantes descuentos y financiación accesible.