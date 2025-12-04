Miguel Ángel, el aviador de Malvinas que voló al límite para salvar a los tripulantes del ARA Belgrano

Inauguraron en Neuquén capital el parque temático infantil “Crucero ARA General Belgrano”. “Parece que lo hicieron para mí”, bromeó el excombatiente Miguel Ángel Noell. El aviador de Monte Hermoso, Buenos Aires, coincidió con el evento durante un viaje familiar al Alto Valle. “Me provocó un shock bárbaro”, enfatizó.

La imagen lo llevó a 1982 cuando desde el Neptune visualizaron a los sobrevivientes del Ara Belgrano. Viajaban 10 tripulantes, incluido Noel. Llevaban ya 4 horas sobrevolando el área cuando tuvieron que tomar una decisión trascendental: continuar pese al escaso combustible o volver sin sobrevivientes.

“Ahí el comandante dijo: acá murió mucha gente. Y preguntó: ¿tienen problema en seguir volando? No, todos contestamos que no”, relató. Dos horas después, al fin vieron las balsas.

El parque temático Ara Belgrano busca contar la historia a través del juego. (Foto: Matías Subat).

Justo a tiempo: ya casi no quedaba combustible

“En esas dos horas lo encontramos”, contó Miguel Ángel. Y justo a tiempo, porque cuando llegaron a tierra en Tierra del Fuego y corroboraron cuánto combustible tenían se llevaron una sorpresa. “Nos quedaban 50 galones en cada tanque central, que eso significa unos 10 a 15 minutos de vuelo nada más. Estábamos con el olor a nafta prácticamente”, aseguró.

Noell se vio sumamente conmovido al ver la réplica del Neptune al lado del Ara Belgrano, la nave que “les hizo el aguante” en la misión de rescate. “Era un motor a pistón, motores del año 65, reviejos, pero la verdad se pasaron”, remarcó. Señaló que el equipo de mantenimiento, del cual él formaba parte como asistente de mecánico, “hacía todos los arreglos”. “Era una barbaridad”, enfatizó.

Tiene 75 años y dedicó su vida a la aviación naval. Desde sus inicios en la Escuela Mecánica de la Armada, donde se formó como suboficial, demostró su compromiso por la aeronáutica. “Yo era mecánico de vuelo de los aviones. Hice una carrera, trabajé muy bien, volé muchísimo», mencionó.

Pese a los estragos que generó la guerra en muchos soldados y familias, Miguel Ángel afirmó que se había preparado para eso. “Yo estudié para eso, me prepararon en la Marina para vuelos complicados, así que estábamos preparados, por lo menos dentro de la tripulación, que hasta el día de hoy tenemos contacto. Estamos dentro de todo bien”, expresó.

Veteranos de Malvinas celebraron iniciativa de la Municipalidad de Neuquén. (Foto: Matías Subat).

Un vínculo indisoluble: el encuentro de Miguel Ángel con los veteranos de Neuquén

Cuando volvió de la guerra, los primeros años se dedicó a viajar por la Argentina para llevarle la foto y del ARA Belgrano a los sobrevivientes. Aún hoy mantiene un profundo vínculo con sus compañeros veteranos, organizando reuniones y celebraciones, como el Día de la Aviación Naval.

Con los excombatientes de Neuquén también tiene un muy buen vínculo. Se contactó con ellos después de que se enteró que la Municipalidad inauguraría el parque infantil. Fueron juntos a una jornada sumamente emotiva. “Me emocioné mucho al ver ese sistema de juegos temáticos, la verdad que me provocó un shock bárbaro”, remarcó.

Siempre que puede le gusta venir a recorrer la provincia, sobre todo la montaña. Para Noell coincidir con este evento fue “un regalo” que Neuquén le hizo antes de irse. “Tuve muy buena atención por parte del gobierno que me vino a saludar cuando se enteró el trabajo que yo había hecho en Malvinas”, comentó.

Quedó tan contento con la iniciativa que buscará difundirla por otros lugares del país. «Lo filmé todo con el teléfono y lo voy a llevar a Buenos Aires para que lo vea todo el mundo allá”, aseguró.

A Malvinas no volvió a ir y, por ahora, no pretende regresa. “El día que no tenga que sacar pasaporte, ahí vamos a volver de otra manera», comentó.

Neuquén inauguró el emotivo parque temático ARA General Belgrano

El intendente Mariano Gaido encabezó la inauguración del nuevo espacio temático infantil en el Parque Central Este, a pocos pasos del Cenotafio, este 2 de diciembre. En un acto cargado de emoción y memoria, el municipio presentó un parque que busca fusionar la recreación familiar con el recuerdo de la gesta de Malvinas.

Neuquén inauguró el parque temático Ara Belgrano. (Foto: Matías Subat).

El corazón del predio lo componen dos juegos modernos y de grandes dimensiones que recrean el emblemático crucero ARA General Belgrano y una avioneta que simboliza las aeronaves que hicieron historia en el conflicto del Atlántico Sur, prometiendo ser un nuevo punto de encuentro para las familias de Neuquén.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó el valor agregado de esta obra, señalando que «acá se une la historia y la recreación, por eso tiene ese valor agregado», uniendo la diversión, la seguridad y la memoria histórica.

Elio Canali, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, expresó su profunda gratitud, calificando la inauguración como «una caricia al alma». Agradeció al equipo municipal por poner en valor el paseo con juegos modernos y seguros, destacando que el parque temático «ya es una característica de la ciudad».

Este es el tercero de siete parques temáticos previstos para este año, con un ambicioso plan de concretar veinte espacios más para el año 2026.