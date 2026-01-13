«Un término tremendista»: la aclaración de José Bianco sobre el fenómeno en la Costa Atlántica

Ante la alarma social generada por los sucesos en Santa Clara del Mar, el meteorólogo José Bianco brindó precisiones técnicas para dimensionar el evento meteorológico. A través de sus canales oficiales, el especialista calificó el término meteotsunami como «preciso», aunque advirtió que puede resultar «un poco tremendista» para el público general.

El experto señaló que comparar el crecimiento del mar provocado por el viento con los efectos de un terremoto en el lecho marino o el impacto de un meteorito es poco útil y suele prestarse a confusión.

¿Cuál fue la magnitud real de la variación del mar?

Bianco detalló que, más allá del impacto visual y los daños causados, la variación oficial del nivel del mar durante la tarde de este lunes fue de 0,8 metros. El meteorólogo marcó una distancia abismal con los tsunamis de origen geológico, recordando que estos pueden superar los 10 metros de altura, tal como ocurrió en el desastre de Japón en 2011.

¿Por qué se sigue utilizando el nombre «meteotsunami»?

Pese a sus reparos sobre la sensibilidad del término, el especialista reconoció que el concepto de meteotsunami es el que se utiliza formalmente en los ámbitos académicos de la meteorología y la oceanografía para definir estas variaciones atmosféricas del nivel del mar. A través de sus cuentas @josebiancook y @climabianco, se puso a disposición para profundizar en explicaciones técnicas junto a oceanógrafos de carrera para quienes deseen comprender la dinámica de estos fenómenos costeros.