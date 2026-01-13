Mini tsunamis vs tsunamis tradicionales: ¿cuál es la diferencia?

El fenómeno extraordinario que vivió la Costa Atlántica argentina el pasado lunes en Santa Clara del Mar, donde el mar se retiró de forma inusual y volvió con olas repentinas que provocaron caos, heridos e incluso un fallecido, volvió a poner en debate los efectos que pueden tener los movimientos del océano sobre las poblaciones costeras. Lo que muchos testigos describieron como un “mini tsunami” o un avance súbito del mar, tiene nombre técnico y características distintas a los tsunamis tradicionales que suelen asociarse con terremotos bajo el agua.

El episodio se registró en plena temporada de verano. Turistas que disfrutaban de la tarde vieron cómo el mar se retiraba decenas de metros de la línea de la costa y, segundos después, regresaba con gran fuerza. El impacto fue inmediato: personas arrastradas, reposeras, bolsos y mercadería perdidos y varios bañistas heridos que tuvieron que ser asistidos por guardavidas y equipos de emergencia.

Tras este episodio, expertos y autoridades comenzaron a explicar qué pudo haber ocurrido y cómo se diferencia este tipo de fenómeno de los tsunamis clásicos que se conocen mundialmente.

Qué sería un mini tsunami o meteotsunami

A diferencia de lo que la mayoría imagina cuando escucha la palabra “tsunami”, el fenómeno que se produjo en Santa Clara del Mar no fue producto de un terremoto submarino ni de un desplazamiento del fondo oceánico. Más bien, especialistas lo han asociado a lo que se conoce como meteotsunami o tsunami meteorológico.

Este tipo de onda se genera por cambios bruscos en las condiciones meteorológicas, como fuertes variaciones en la presión atmosférica, sistemas de tormentas intensas o ráfagas de viento que empujan grandes volúmenes de agua hacia la costa. Aunque su impacto suele ser más localizado que el de los tsunamis generados por eventos geológicos, sus efectos en la línea de playa pueden ser igualmente peligrosos cuando se dan de forma inesperada.

Tsunamis tradicionales: otro origen, otro impacto

Por su parte, un tsunami tradicional es el resultado de desplazamientos enormes de agua causados por terremotos submarinos, erupciones volcánicas bajo el mar o deslizamientos de tierra. Estos eventos suelen generar olas que pueden viajar por océanos enteros y causar devastación a miles de kilómetros de distancia del epicentro.

La diferencia central con los meteotsunamis es el origen: mientras los primeros están relacionados con movimientos de las placas tectónicas u otros procesos geológicos, los segundos están vinculados a la atmósfera y condiciones climáticas abruptas.

Por qué es importante entender la diferencia

Tras lo ocurrido en Santa Clara del Mar, distintos oceanógrafos y meteorólogos señalaron que los meteotsunamis no cuentan con sistemas de alerta temprana tan desarrollados como los tsunamis clásicos, precisamente porque dependen de fenómenos atmosféricos complejos y de corta duración.

Esto hace que las comunidades costeras, y sobre todo los visitantes, deban estar alertas a señales naturales como el retiro súbito del mar. Si esto ocurre, los expertos recomiendan alejarse inmediatamente de la orilla y buscar zonas más altas, ya que este tipo de fenómeno puede anticipar un ingreso violento del agua.

Prevención y recomendaciones

Desde guardavidas y organismos de seguridad costera se insiste en educar a la población sobre cómo actuar si se perciben cambios inusuales en el mar:

No acercarse para tomar fotos o grabar videos cuando el mar se retira de repente.

cuando el mar se retira de repente. Alejarse de la orilla cuanto antes y buscar terreno firme.

y buscar terreno firme. Salir del agua de inmediato si se está nadando o practicando deportes acuáticos.

si se está nadando o practicando deportes acuáticos. Prestar atención a las alertas meteorológicas y de guardavidas cuando se anuncian condiciones inestables.

Un fenómeno inesperado en temporadas de alta afluencia

Aunque la Costa Atlántica argentina no es una región tradicionalmente asociada con tsunamis, sí registra eventos poco frecuentes como los meteotsunamis. El ocurrido este lunes sorprendió tanto a residentes como a turistas durante una de las temporadas de mayor concurrencia del año, dejando en evidencia tanto el poder del mar como la necesidad de comprender mejor los fenómenos que lo pueden afectar.

Expertos señalan que, si bien estos eventos no son comunes, sí pueden repetirse en condiciones climáticas extraordinarias. Por eso, la educación, la prevención y la comprensión de estos fenómenos resultan fundamentales para proteger vidas en el futuro.