Caos por una fuga de gas en Neuquén: se rompió un caño y evacuaron a los vecinos por precaución
Se montó un operativo en el barrio Rincón de Emilio. Desde la Policía de Neuquén confirmaron que personal de Camuzzi está trabajando en la reparación del caño.
Vecinos y vecinas de barrio Rincón de Emilio de Neuquén tuvieron que ser evacuados debido a una fuga de gas. El hecho se originó este jueves ante la rotura de un caño. Desde la Policía de Neuquén confirmaron que la situación está controlada y personal de Camuzzi está trabajando para reparar el daño.
Fuga de gas en Neuquén: lo que se sabe del hecho
La rotura del caño se produjo a la altura de las calles Océano Índico y Mar Mediterráneo. Por precaución, las autoridades tomaron la decisión de evacuar dos cuadras y resguardar a los vecinos.
El subcomisario Martín Corzo en diálogo con Diario RÍO NEGRO informó que la ruptura la ocasionó una empresa que estaba realizando trabajos «en una cámara de inspección y sumideros para el agua pluvial». Detalló que los trabajadores realizaron una «mala maniobra» y afectaron un caño de gas que pasaba por la zona de la calle Mar Mediterráneo.
«De manera preventiva se evacuaron dos manzanas del barrio», indicó y aseguró que no se registraron personas heridas o directamente afectadas por la fuga.
Corzo destacó que aún continúa la cobertura preventiva en el lugar con personal presente de la comisaría Cuarta, Defensa Civil y Camuzzi. Además indicó que desde la empresa distribuidora de gas natural informaron que la reparación del caño podría tardar aproximadamente dos horas más.
