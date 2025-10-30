Caos por una fuga de gas en Neuquén: se rompió un caño y evacuaron a los vecinos por precaución

Vecinos y vecinas de barrio Rincón de Emilio de Neuquén tuvieron que ser evacuados debido a una fuga de gas. El hecho se originó este jueves ante la rotura de un caño. Desde la Policía de Neuquén confirmaron que la situación está controlada y personal de Camuzzi está trabajando para reparar el daño.

Fuga de gas en Neuquén: lo que se sabe del hecho

La rotura del caño se produjo a la altura de las calles Océano Índico y Mar Mediterráneo. Por precaución, las autoridades tomaron la decisión de evacuar dos cuadras y resguardar a los vecinos.

El subcomisario Martín Corzo en diálogo con Diario RÍO NEGRO informó que la ruptura la ocasionó una empresa que estaba realizando trabajos «en una cámara de inspección y sumideros para el agua pluvial». Detalló que los trabajadores realizaron una «mala maniobra» y afectaron un caño de gas que pasaba por la zona de la calle Mar Mediterráneo.

Camuzzí está trabajando para reparar el caño de gas. Foto: Flor Salto

«De manera preventiva se evacuaron dos manzanas del barrio», indicó y aseguró que no se registraron personas heridas o directamente afectadas por la fuga.

Corzo destacó que aún continúa la cobertura preventiva en el lugar con personal presente de la comisaría Cuarta, Defensa Civil y Camuzzi. Además indicó que desde la empresa distribuidora de gas natural informaron que la reparación del caño podría tardar aproximadamente dos horas más.