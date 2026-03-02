Ruta 151: abrazo simbólico en Catriel por la «ruta petrolera»

El asfalto de la Ruta Nacional 151 no es solo una vía de comunicación; para los habitantes de Catriel y 25 de Mayo, se ha convertido en un mapa de ausencias y pedidos en espera. El pasado 26 de febrero 2026, al cumplirse un nuevo mes de la tragedia que se cobró cuatro vidas durante un temporal de nieve en 2025, los vecinos se congregaron una vez más en la torre petrolera de ingreso a la ciudad.

La solicitud es unánime y trasciende las gestiones políticas: una solución estructural para la calzada de la Ruta 151 deformada por el peso de los camiones y marcada por pozos que transforman cada viaje en un desafío a la seguridad vial.

Ruta 151: un abrazo simbólico en Catriel por la memoria y la seguridad

La convocatoria, impulsada desde la Municipalidad de Catriel bajo la gestión de Daniela Salzotto, mantuvo su carácter humano y solemne.

El acto frente a la emblemática torre de ingreso no fue solo un recordatorio, sino un espacio de contención para las familias que han perdido seres queridos en siniestros viales.

El factor humano : durante el encuentro, el Padre Temer encabezó una oración por las víctimas, recordando que detrás de las estadísticas de Vialidad Nacional existen historias truncadas.

El silencio como pedido: la comunidad eligió el respeto y la memoria como motor para exigir que el Gobierno Nacional y los organismos responsables pasen de las «pátinas de brea» a una obra de repavimentación integral.

Catriel: las soluciones en espera por la «Ruta de Vaca Muerta»

A pesar de los constantes encuentros en Buenos Aires y las gestiones ante Vialidad Nacional, las soluciones definitivas aún están pendientes, por fuera del ritmo que el tránsito petrolero exige.

Deterioro avanzado: los tramos arreglados son escasos frente a la magnitud del daño provocado por el transporte de gran porte que abastece a la industria energética. Peligrosidad estructural: las banquinas descalzadas y las deformaciones del pavimento se agravan con las inclemencias climáticas, como quedó demostrado en el fatídico julio pasado. Eje estratégico: la 151 es la columna vertebral que une el valle con el norte neuquino y pampeano, siendo vital para el desarrollo de Vaca Muerta, pero su estado actual contradice su importancia económica.

Ruta 151: ¿Qué respuestas esperan los vecinos de Catriel?

La Intendenta Salzotto, quien viene sosteniendo este pedido desde su etapa como legisladora, insiste en que las gestiones locales y provinciales ya no pueden suplir la falta de inversión nacional.

La comunidad de Catriel ha jurado mantener viva la memoria cada día 26, transformando el dolor en una «lucha de pueblo» que no cesará hasta que las máquinas viales inicien la reconstrucción total de la ruta.