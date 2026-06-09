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Sociedad

Sancor Seguros celebró sus 80 años con una gala en el Teatro Colón

La aseguradora, nacida en 1945 en la ciudad santafesina de Sunchales, se consolidó a lo largo de ocho décadas como una de las principales compañías del mercado argentino y logró expandir su presencia a Brasil, Uruguay y Paraguay.

Redacción

Por Redacción

Sancor Seguros celebró sus 80 años con una gala en el Teatro Colón.

Sancor Seguros celebró sus 80 años con una gala en el Teatro Colón.

Sancor Seguros conmemoró sus 80 años de trayectoria con una gala realizada en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde reunió a autoridades nacionales, representantes del sector privado, productores asesores de seguros, colaboradores e invitados especiales para celebrar su historia y proyectar los desafíos del futuro.

La aseguradora, nacida en 1945 en la ciudad santafesina de Sunchales, se consolidó a lo largo de ocho décadas como una de las principales compañías del mercado argentino y logró expandir su presencia a Brasil, Uruguay y Paraguay. Actualmente protege a más de 9,3 millones de asegurados, cuenta con una red de 770 oficinas, más de 11.000 productores asesores y 3.300 colaboradores en cuatro países.

Entre los asistentes al evento estuvieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el canciller Pablo Quirno; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el expresidente Mauricio Macri; gobernadores, embajadores, magistrados y empresarios de distintos sectores productivos.

La celebración comenzó con un cóctel en el Salón Dorado y continuó con la presentación de un nuevo video institucional dirigido por el cineasta Juan José Campanella. Además, la compañía recibió un saludo especial de Lionel Messi, quien se sumó a los reconocimientos por el aniversario.

El espectáculo artístico incluyó la participación de músicos de la Orquesta Sinfónica bajo la dirección de Tomás Mayer Wolf y figuras destacadas de la música argentina. Jorge Rojas interpretó el Himno Nacional, mientras que Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y el Chaqueño Palavecino protagonizaron algunos de los momentos más emotivos de la noche. El repertorio recorrió géneros como el tango, el folklore y el rock nacional, culminando con una interpretación colectiva de “Canción con todos”.

Durante el acto, el presidente de Sancor Seguros, Carlos Casto, destacó los valores cooperativos que dieron origen a la empresa y sostuvo que sus fundadores construyeron “una respuesta solidaria, organizada y profundamente humana frente a las necesidades de su tiempo”. Por su parte, el CEO del Grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón, aseguró que la compañía enfrenta el futuro con optimismo, apoyada en su experiencia, talento y capacidad de adaptación.

Además de su liderazgo en Argentina, el grupo consolidó su crecimiento regional con operaciones en Brasil, Paraguay y Uruguay, donde suma más de 1,29 millones de clientes.

En los últimos años, la empresa amplió su actividad más allá del negocio asegurador tradicional mediante el desarrollo de unidades vinculadas a riesgos del trabajo, salud, retiro, servicios financieros, desarrollos inmobiliarios e iniciativas de innovación tecnológica y emprendedurismo.

A través de la Fundación Grupo Sancor Seguros, también impulsa proyectos educativos y de seguridad vial, reafirmando su compromiso con el desarrollo de las comunidades donde opera. En un contexto de transformación tecnológica y nuevos desafíos para la industria, la compañía ratificó su objetivo de continuar evolucionando para ofrecer soluciones integrales de protección, prevención y bienestar.


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Sancor Seguros conmemoró sus 80 años de trayectoria con una gala realizada en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde reunió a autoridades nacionales, representantes del sector privado, productores asesores de seguros, colaboradores e invitados especiales para celebrar su historia y proyectar los desafíos del futuro.

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