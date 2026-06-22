Suspendieron las clases en La Rioja por el partido de Argentina ante Austria del Mundial 2026: «La alegría merece ser celebrada»

El Gobierno de La Rioja suspendió las actividades escolares de este lunes 22 de junio 2026. La decisión abarca las clases del turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias de todo el sistema educativo. Es una medida debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026. Además hay un asueto que incluye a toda la administración pública.

Por otro lado, el Ejecutivo indicó que durante cada jornada mundialista, estudiantes «podrán compartir la transmisión de los partidos, participar de actividades recreativas, acceder a propuestas especiales y fortalecer los vínculos que hacen del Comedor Estudiantil».

El comunicado de la suspensión de las clases por el partido de Argentina en el Mundial 2026

En un comunicado, el Ministerio de Educación informó que el próximo lunes 22 de junio se suspenderán «las actividades escolares en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026”, se explicó en un comunicado.

La medida alcanza a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales, y regirá entre las 14:00 y las 18:00 de mañana. Según se puntualizó, la suspensión de las actividades se aplicará únicamente cuando los encuentros de la Selección coincidan con el horario escolar.

Las autoridades riojanas ya habían decretado el “asueto para la Administración Pública Provincial” el miércoles último, debido al partido que el seleccionado argentino disputó y ganó contra su par de Argelia, en el partido debut en el campeonato mundial.

“La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada” señaló el Gobierno de La Rioja en sus redes sociales, lo que se complementará mañana en el horario vespertino para que la población pueda ver el partido Argentina-Austria.

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