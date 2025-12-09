Un choque entre un colectivo y una camioneta complicó el tránsito sobre la Ruta 22 en el Alto Valle: qué pasó

La Ruta Nacional 22 fue sitio de otro fuerte choque. El siniestro vial, protagonizado por un colectivo y una camioneta, generó complicaciones en el tránsito. Qué pasó.

Cómo fue el choque en la Ruta 22

El comisario José González, jefe de la Unidad Regional II, confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho y remarcó que, afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

Según la información brindad el siniestro se produjo minutos después de las 13 en plena Ruta Nacional, en el tramo comprendido entre Allen y Cipolletti.

Foto: gentileza

Si bien aún se intenta esclarecer cómo ocurrió el impacto, el comisario detalló que el colectivo que circulaba en sentido este-oeste chocó contra una camioneta que, aparentemente, intentaba subir a la calzada desde la colectora.

Debido al fuerte impacto, la camioneta quedó atravesada sobre la Ruta y esto llevó a que el tránsito se viera interrumpido por varios minutos, sobre todo el carril que va en sentido a Cipolletti.

En el lugar trabajó personal policial y de tránsito quienes confirmaron que solo se registraron daños materiales.