Volvió a rodar un tren a vapor de 1927 que iba a ser chatarra: la emocionante historia de la locomotora que fue rescatada

La locomotora a vapor conocida como "La 39 Grande" iba a convertirse en chatarra pero su destino cambió. Foto: Gentileza Ferroclub Argentino.

Una locomotora a vapor fabricada en 1927 volvió a recorrer las vías de la línea Roca durante un viaje de prueba entre Remedios de Escalada y Dolores, donde alcanzó velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora. Despertó la atención y emoción de cientos de vecinos a lo largo del recorrido ya que permanecía fuera de servicio y con riesgo de convertirse en chatarra.

La locomotora tipo «Pacific» fue construida en Inglaterra y fue rescatada en 1993 de la localidad bonaerense de Lobos, con riesgo de ser desguazada.

Una locomotora de 1927 iba a ser chatarra y ahora volvió a funcionar

La locomotora Vulcan Foundry 12E N°3925, conocida como «La 39 Grande», volvió a funcionar realizando un trayecto de más de 190 kilómetros tras un extenso proceso de restauración realizado en el Ferroclub Escalada.

El recorrido formó parte de una nueva etapa de pruebas para evaluar el desempeño de la histórica máquina con vistas a futuros viajes de mayor distancia.

El tren partió desde Remedios de Escalada y atravesó Temperley, Alejandro Korn, Coronel Brandsen, Chascomús, Lezama, Castelli y Dolores, donde finalizó el recorrido previsto. De esta manera, esta formación liderada por la locomotora a vapor de 1927 utilizó parte de las vías del Tren Buenos Aires-Mar del Plata.

Durante el trayecto realizó una parada técnica en la estación Coronel Brandsen para cargar agua y otra en Lezama, donde bomberos colaboraron con el abastecimiento debido a que el tanque ferroviario de la estación no se encontraba operativo.

Foto: Gentileza NA/Instagram.

La reparación de la histórica locomotora que iba a ser chatarra

Tras años de trabajos de recuperación, que incluyeron la reparación de la caldera, la restauración de la cabina y la puesta a punto de distintos componentes mecánicos, la máquina volvió a las vías.

La «39 Grande» ya había realizado viajes de prueba durante 2025 hasta Brandsen y Chascomús. El nuevo ensayo hasta Dolores representó un paso más en el proceso de puesta a punto de una de las locomotoras a vapor históricas mejor conservadas del país.

El objetivo de quienes trabajan en su recuperación es continuar con las pruebas para habilitar recorridos de mayor distancia y mantener en funcionamiento una pieza emblemática del patrimonio ferroviario argentino.

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