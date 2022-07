Zapala: piden a los vecinos que alojen turistas varados y muchos van a Primeros Pinos aunque está cerrado

Ante la cantidad de visitantes sin alojamiento, la municipalidad de Zapala (a 184 km de Neuquén capital) pidió a la comunidad que aquellos que dispongan de lugares para albergar a turistas los pongan a disposición ya que las 600 plazas habilitadas están saturadas. También se permitió en forma excepcional el ingreso a las 60 camas de los establecimientos en proceso de habilitación, otros 30 fueron alojados en la Sala de Actividades Físicas, otros 20 en instalaciones del Ejército en la ciudad y la misma cantidad en la Compañía de Cazadores de Montaña 6 en Primeros Pinos, en este caso 20 turistas que habían quedado varados luego de ir al parque de nieve situado a 50 km de Zapala aunque está cerrado.

De acuerdo con los datos brindados por Elisabet Luna, jefa de Informes de Turismo, la mayor cantidad de visitantes son turistas a los que la nieve impidió seguir paso a destinos de la cordillera neuquina, en especial Villa Pehuenia Moquehue, pero también hacia Caviahue Copahue, Villa La Angostura, San Martín de los Andes y también hay quienes continúan viaje hacia Chile.

Tareas en la ruta 13 la semana pasada. Hoy, según el parte, está transitable con precaución. Gentileza.

En otros casos, de trata de visitantes tradicionales de Zapala que encuentran en Primeros Pinos el destino de nieve más cercano al Alto Valle. «Hemos comunicado que está cerrado este invierno pero van igual», señaló Elisabet. «A quienes se detienen en Informes les recomendamos que no vayan porque está cerrado y no hay servicios y les aclaramos que si lo hacen es bajo su propia responsabilidad. Y también hay carteles en el lugar que indican que no está habilitado. De todos modos, a quienes se registran en Informes les pedimos que dejen su celular y que avisen cuando llegan y cuando se van«, agregó.

En 2019 el parque de nieve que funcionaba allí con éxito cerró y no volvió a abrir. Este año se había abierto la licitación, pero no hubo oferentes que quieran adjudicarse el complejo invernal que cuenta con un grave deterioro, ya que, en 2020, sufrió un desmantelamiento en el que se robaron hasta los inodoros y lavatorios.

El pedido a la comunidad de Coordinación de Turismo de Zapala.

En la semana previa, en Zapala había recibido a turistas de Santa Fe, Misiones y el Alto Valle, «pero con el comienzo de las vacaciones en todo el país y la inclemencia del tiempo la situación se complicó, por eso el pedido a la comunidad para que alberguen turistas. Hemos tenido una buena respuesta«, comentó la funcionaria.

Por su parte, según precisó la directora de Turismo de Zapala el destino estuvo prácticamente al 100% y tuvieron que ubicar turistas en casas de apoyo e instituciones, ya que fueron muchos los turistas que llegaron sin reserva y a última hora de la noche.

Control policial en el acceso a Zapala. Captura de video.

“Llegaron turistas de todo el país, muchos sin reserva de buenos aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, y nos vimos obligados a hospedarlos en donde se pudiera para evitar cualquier accidente ya que la gente no entiende el peligro de viajar de noche”, manifestó Carolina Fleischmann, coordinadora de Planificación de Actividades y Servicios Turísticos. Lo mismo manifiestan en Piedra del Águila donde la ocupación también se vio completa y tuvieron que generar un operativo similar al de Zapala.

De acuerdo con el parte de hoy de Vialidad Provincial de Neuquén, la ruta 13 entre Zapala y Primeros Pinos está transitable con precaución. En cambio, si se continúa viaje, esto dice el parte: Sectores con hielo. Casa de Piedra – Primeros Pinos: Intransitable. Visibilidad nula por viento blanco. Equipos operando. Portación obligatoria de cadenas.