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Sociedad

Video | Rescate en el Parque Lanín: una mujer sufrió un accidente en un sendero y fue trasladada

La alerta fue recibida por la radio estación del Parque Nacional Lanín, por lo cual se activó de inmediato el plan de rescate. La mujer fue trasladada al hospital Ramón Carrillo en San Martín de los Andes.

Redacción

Por Redacción

Rescate en el Parque Lanín: una mujer de 48 años sufrió un accidente en uno de los senderos y fue trasladada. Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

Rescate en el Parque Lanín: una mujer de 48 años sufrió un accidente en uno de los senderos y fue trasladada. Foto: Gentileza Parque Nacional Lanín.

Personal del Parque Nacional Lanín informó el rescate de una mujer de 48 años que sufrió un accidente durante el trayecto del Lote 27 en el lugar, por el que fue asistida y trasladada de emergencia a un hospital en San Martín de los Andes.

La mujer es residente de la localidad y durante el trascurso del camino sufrió un traumatismo en la cadera, que la imposibilitó de continuar y obligó el traslado. La alerta fue recibida por la radioestación del Parque Nacional Lanín, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia.

Rescate en el Parque Nacional Lanín: cómo fue el operativo de atención

Para el rescate acudió una cuadrilla de cuatro rescatistas del ICE de San Martín de los Andes y personal del SIEN, quienes realizaron la primera atención, inmovilización y posterior evacuación de la paciente mediante el uso de camilla Kong y chaleco de extricación.

Una vez puesta a salvo, se realizó el traslado hasta el punto de encuentro con la ambulancia del SIEN, que continuó con la derivación hacia el Hospital Ramón Carrillo para su respectiva atención médica. Por el momento, se descartaron otro tipo de lesiones.

Las recomendaciones del personal del Parque Nacional Lanín para evitar accidentes

Para evitar cualquier inconveniente o posible accidente durante la travesía, guardabosques del Parque Nacional Lanín compartieron una serie de normas y reglas obligatorias para quienes acudan al lugar. Estas son:

  • Para salir a la montaña es obligatorio hacer el registro de trekking único al menos 48 Hs antes. El registro se realiza en: www.pnlanin.com.ar – solapa REGISTROS.
  • Elegí los senderos a realizar de acuerdo a tu experiencia y tu estado físico.
  • No salgas solo (en caso de una emergencia tu compañero/a puede avisar).
  • Siempre dejar a alguien pendiente del sitio a donde fuiste y cuando pensas regresar.
  • Consultar el pronóstico meteorológico antes de la salida y suspéndela si el nivel de alerta meteorológico es alto.
  • En la Patagonia el clima es cambiante y ante un contratiempo o un accidente podés necesitar de abrigo extra para sobrellevar esa situación.
  • No realizar fuego durante los recorridos, salvo en campings habilitados.
  • Regresar con todos los residuos que generes.

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Personal del Parque Nacional Lanín informó el rescate de una mujer de 48 años que sufrió un accidente durante el trayecto del Lote 27 en el lugar, por el que fue asistida y trasladada de emergencia a un hospital en San Martín de los Andes.

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