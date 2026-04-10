Cuál es la mejor forma de cocinar la calabaza para conservar todos sus nutrientes

La calabaza es uno de los alimentos más completos de la dieta diaria.

La calabaza es uno de los alimentos más completos de la dieta diaria. Rica en vitaminas, antioxidantes y minerales, su consumo aporta beneficios clave para la salud. Sin embargo, la forma de cocinarla puede marcar la diferencia entre aprovechar al máximo sus propiedades o perder parte de ellas en el proceso.

Especialistas en nutrición coinciden en que no todos los métodos de cocción son iguales, y algunos permiten conservar mejor los nutrientes esenciales de este vegetal.

Cómo cocinar la calabaza sin perder sus propiedades

Uno de los métodos más recomendados es la cocción al vapor. Esta técnica evita el contacto directo con el agua, lo que reduce la pérdida de vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y algunas del grupo B. Además, permite mantener su textura, color y sabor natural.

Otra alternativa muy valorada es cocinarla al horno. Este método no solo conserva gran parte de sus nutrientes, sino que también potencia su sabor. Al no utilizar agua, se evita la dilución de vitaminas y minerales, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una alimentación saludable.

El salteado también puede ser una buena opción si se realiza por poco tiempo. Además, al combinar la calabaza con una pequeña cantidad de grasas saludables, como aceite de oliva, se favorece la absorción de nutrientes clave.

El nutriente clave: betacaroteno

La calabaza se destaca por su alto contenido de betacaroteno, un antioxidante que el cuerpo transforma en vitamina A. Este nutriente es fundamental para la salud de la piel, la visión y el sistema inmunológico.

A diferencia de otras vitaminas, el betacaroteno mejora su absorción cuando el alimento está cocido, especialmente si se combina con grasas saludables. Por eso, cocinar la calabaza de forma adecuada no solo conserva sus propiedades, sino que puede potenciarlas.

El método menos recomendado

Hervir la calabaza es una de las prácticas más comunes, pero también una de las menos recomendadas. Durante la cocción en agua, parte de sus nutrientes se disuelven y se pierden.

De todos modos, si se elige este método, los especialistas sugieren aprovechar el agua de cocción en sopas o preparaciones, para no desperdiciar los nutrientes que quedaron allí.

Una elección que impacta en la salud

Incorporar calabaza en la alimentación diaria es una decisión saludable, pero hacerlo de la manera correcta potencia aún más sus beneficios. Elegir métodos como el vapor o el horno permite aprovechar mejor sus propiedades y sumar un alimento nutritivo sin perder calidad.

En un contexto donde cada vez más personas buscan mejorar su alimentación, pequeños cambios en la cocina pueden generar grandes diferencias en el valor nutricional de lo que consumimos.