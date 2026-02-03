Está en Sudamérica y es el punto más cercano a las estrellas: cuál es el monte que tiene más de 6.268 metros 

Es el punto más cercano a las estrellas y está en Sudamérica.

Durante décadas, el Everest fue sinónimo de “techo del mundo”. Sin embargo, cuando la pregunta cambia de enfoque y se busca el punto de la superficie terrestre más cercano a las estrellas, la respuesta sorprende: ese lugar no está en el Himalaya, sino en Sudamérica.

Y es que la clave no está solo en la altura, sino en cómo es realmente la Tierra y cómo se mide la distancia al centro del planeta. Aunque suele representarse como una esfera, la Tierra tiene una forma ligeramente achatada en los polos y ensanchada en el ecuador. Este fenómeno, conocido como esferoide oblato, hace que el radio terrestre sea mayor en la zona ecuatorial que en las regiones polares.

Como consecuencia, los puntos ubicados cerca del ecuador parten desde una “base” más alejada del centro del planeta, lo que les da una ventaja adicional en términos de distancia total hacia el espacio.

Por qué el Chimborazo supera al Everest

El volcán Chimborazo, ubicado en Ecuador, se encuentra casi exactamente sobre la línea ecuatorial. Aunque su altura sobre el nivel del mar es menor que la del Everest, su posición geográfica hace que su cumbre esté más lejos del centro de la Tierra.

Medido desde ese punto central, el Chimborazo se convierte en el lugar de la superficie terrestre más cercano al espacio exterior, superando al Everest por varios kilómetros en esa medición específica.

En cambio, el Everest, situado a una latitud mucho más alta, parte de una base terrestre más “hundida” hacia el centro del planeta, lo que reduce su distancia total al espacio pese a su enorme altitud.

Dos formas distintas de medir la altura

Este dato no contradice el récord del Everest como la montaña más alta sobre el nivel del mar. Simplemente responde a dos criterios de medición distintos:

El Everest sigue siendo la cumbre más alta si se mide desde el nivel del mar. El Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra y, por lo tanto, el más cercano a las estrellas. Ambas afirmaciones son correctas y dependen del enfoque científico utilizado.