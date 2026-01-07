Descubrí cómo hacer mousse de chocolate con palta en licuadora: fácil y nutritiva

Si sos fanático del chocolate pero buscás una opción más liviana, esta receta de mousse de chocolate y palta te va a volar la cabeza. La clave está en la cremosidad natural de la palta, que aporta grasas saludables y una consistencia aterciopelada sin opacar el sabor del cacao.

Este es el postre ideal para sacarse el antojo de algo dulce de forma nutritiva, usando ingredientes que seguro tenés en la cocina y ensuciando apenas la licuadora. Una receta rápida para probar ahora mismo.

Ingredientes para una mousse de chocolate saludable y vegana, solo con licuadora

Para preparar este postre (que rinde 2 porciones abundantes), vas a necesitar elementos de calidad. Si querés la versión 100% vegana, podés hacer los reemplazos que te sugerimos abajo:

Palta: 1 unidad madura (preferentemente variedad Hass).

1 unidad madura (preferentemente variedad Hass). Cacao en polvo: 1/4 de taza (amargo y sin azúcar).

1/4 de taza (amargo y sin azúcar). Miel: 2 cucharadas (podés usar agave si sos vegano).

2 cucharadas (podés usar agave si sos vegano). Leche: 2 cucharadas (la que prefieras, animal o vegetal).

2 cucharadas (la que prefieras, animal o vegetal). Extracto de vainilla: 1/2 cucharadita.

1/2 cucharadita. Sal: una pizca para realzar el sabor del chocolate.

una pizca para realzar el sabor del chocolate. Opcional: frambuesas frescas para decorar.

Cómo hacer mousse de chocolate con palta en licuadora: paso a paso

El procedimiento es tan simple que lo vas a querer hacer todos los días. Seguí estos pasos para que te quede perfecto:

Prepará la base: cortá la palta al medio, sacale el carozo y con una cuchara poné toda la pulpa dentro de la licuadora o un procesador de alimentos chico. Mezclá todo: sumá el cacao, la miel, la vainilla, la pizca de sal y la leche. Licuá: dale potencia hasta que la mezcla esté completamente suave y sin grumos. En este punto, te recomendamos probarla para ajustar el dulzor a tu gusto. Enfriá y serví: pasá la crema a un bol o copas individuales y llevala a la heladera hasta el momento de comer. Antes de servir, coroná con unas frambuesas para darle el toque ácido ideal.

Cómo hacer mousse de chocolate con palta en licuadora: consejos del chef para una textura profesional

Para que nadie note que tu postre tiene palta, prestá atención a estos detalles de edición culinaria: