Torta matera con crema pastelera: la receta económica con 1 solo huevo que salva la merienda
Es húmeda, rendidora y se prepara con ingredientes que seguro tenés en la alacena. El paso a paso definitivo para hacer la clásica pastelera casera y la base de bizcochuelo en menos de una hora. Ideal para acompañar el mate.
Si hay algo que define al domingo argentino es el momento del mate. Y si te olvidaste de pasar por la panadería, no te preocupes: esta receta es tu salvación. Te traemos una torta matera que cumple con las tres B: buena, bonita y barata.
¿El secreto de su éxito? Es una receta económica que lleva un solo huevo y aceite en lugar de manteca, lo que la hace mucho más liviana y accesible al bolsillo. Además, te enseñamos a hacer la crema pastelera desde cero para que te quede con esa textura de confitería profesional.
Poné la pava, precalentá el horno y seguí esta guía.
Torta matera con crema pastelera: lista de ingredientes
Para la masa base:
- 1 huevo.
- 200 g de azúcar.
- 200 cc de leche.
- 5 cucharadas de aceite (girasol o maíz).
- 300 g de harina leudante.
- Esencia de vainilla (a gusto).
Para la crema pastelera casera:
- ½ litro de leche.
- 4 yemas.
- 125 g de azúcar.
- 40 g de almidón de maíz (maicena).
- Esencia de vainilla.
Torta matera con crema pastelera: el paso a paso
Para que esta receta salga perfecta, primero vamos a hacer la crema, así toma cuerpo mientras preparás la masa.
1. La pastelera: el alma de la torta.
- En un bowl, mezclá las yemas, el azúcar y el almidón de maíz. Batí con energía hasta que no quede ningún grumo.
- Aparte, poné a calentar la leche en una ollita con un chorrito de esencia de vainilla.
- Atención acá: antes de que la leche rompa el hervor, volcala sobre la mezcla de yemas revolviendo constantemente (para que no se cocinen los huevos).
- Llevá toda la preparación de nuevo al fuego (bajo). No dejes de revolver ni un segundo hasta que espese y tome cuerpo. Retirá y reservá.
2. La masa: súper fácil.
- En un recipiente, integrá el huevo, el azúcar, el chorrito de vainilla y el aceite. Batí hasta unir bien.
- Incorporá la leche líquida.
- Agregá la harina leudante de a poco (tamizada si podés, para que quede más suave) y mezclá hasta que no queden grumos.
3. El armado y horneado.
- Enmantecá y enhariná un molde para horno (o usá rocío vegetal).
- Volcá la preparación de la masa.
- El toque final: colocá la crema pastelera por encima dibujando una rejilla (como si fuera una pasta frola).
- Llevá a horno precalentado a 180°C (moderado) por unos 40 minutos. O hasta que pinches con un cuchillo y salga seco.
¡Listo! Dejala enfriar un poco antes de cortar. Tenés una merienda de lujo, hecha en casa y cuidando el presupuesto.
