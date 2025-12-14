Torta matera con crema pastelera: la receta económica con 1 solo huevo que salva la merienda

Si hay algo que define al domingo argentino es el momento del mate. Y si te olvidaste de pasar por la panadería, no te preocupes: esta receta es tu salvación. Te traemos una torta matera que cumple con las tres B: buena, bonita y barata.

¿El secreto de su éxito? Es una receta económica que lleva un solo huevo y aceite en lugar de manteca, lo que la hace mucho más liviana y accesible al bolsillo. Además, te enseñamos a hacer la crema pastelera desde cero para que te quede con esa textura de confitería profesional.

Poné la pava, precalentá el horno y seguí esta guía.

Torta matera con crema pastelera: lista de ingredientes

Para la masa base:

1 huevo.

200 g de azúcar.

200 cc de leche.

5 cucharadas de aceite (girasol o maíz).

300 g de harina leudante.

Esencia de vainilla (a gusto).

Para la crema pastelera casera:

½ litro de leche.

4 yemas.

125 g de azúcar.

40 g de almidón de maíz (maicena).

Esencia de vainilla.

Torta matera con crema pastelera: el paso a paso

Para que esta receta salga perfecta, primero vamos a hacer la crema, así toma cuerpo mientras preparás la masa.

1. La pastelera: el alma de la torta.

En un bowl, mezclá las yemas, el azúcar y el almidón de maíz. Batí con energía hasta que no quede ningún grumo. Aparte, poné a calentar la leche en una ollita con un chorrito de esencia de vainilla. Atención acá: antes de que la leche rompa el hervor, volcala sobre la mezcla de yemas revolviendo constantemente (para que no se cocinen los huevos). Llevá toda la preparación de nuevo al fuego (bajo). No dejes de revolver ni un segundo hasta que espese y tome cuerpo. Retirá y reservá.

2. La masa: súper fácil.

En un recipiente, integrá el huevo, el azúcar, el chorrito de vainilla y el aceite. Batí hasta unir bien. Incorporá la leche líquida. Agregá la harina leudante de a poco (tamizada si podés, para que quede más suave) y mezclá hasta que no queden grumos.

3. El armado y horneado.

Enmantecá y enhariná un molde para horno (o usá rocío vegetal). Volcá la preparación de la masa. El toque final: colocá la crema pastelera por encima dibujando una rejilla (como si fuera una pasta frola). Llevá a horno precalentado a 180°C (moderado) por unos 40 minutos. O hasta que pinches con un cuchillo y salga seco.

¡Listo! Dejala enfriar un poco antes de cortar. Tenés una merienda de lujo, hecha en casa y cuidando el presupuesto.