Lago Mari Menuco y Barreales: volverá el calor y acá tenés las mejores picadas para el fin de semana largo

Cerca de Neuquén capital, a 70 kilómetros que se transitan en aproximadamente una hora de viaje, hay un embalse artificial para pasar un día al aire libre a lo grande. El agua cálida y la playa de arena hacen que cada fin de semana se llene de jóvenes, familias y niños. El lago Barreales, el Mari Menuco y sus playas son especiales para este fin de semana largo de carnaval.

Lago Barreales

El sol pega sobre la tierra rojiza y alguna brisa, de a ratos, te da unas caricias calientes en Lago Barreales. Es un lugar que comenzó a ser visitado por muchas personas en los últimos 10 años y todavía mantiene sectores vírgenes que podés descubrir metiéndote en las picadas.

El agua es tranquila, templada, lo único malo es que corre un poco de viento, y se siente mucho. En esa playa el lago es poco profundo, por lo que no hay riesgo para los chicos. Para los adultos, eso puede ser molesto. Si quieren que el agua les llegue al pecho, hay que meterse unos 50 metros. De todas formas, no hay guardavidas y hay que estar alertas.

El agua tiene un tinte azul y es cálida, por la escasa profundidad, la tierra naranja y el verde de los arbustos componen el paisaje. Fotos Emiliana Cantera.

El público de esta costa es muy variado. Suelen predominar los jóvenes que van con sus amigos, los parlantes con música y conservadoras repletas de bebidas. No hay un mercado cerca, por lo tanto, los que van deben llevar todo lo que consumirán en el día y después, llevarse su basura.

Si se quiere cerrar un día ideal, una caminata por la costa del lago al atardecer no tiene desperdicio. Eso sí, pese a que es tentador caminar descalzos por la fina arena, sólo es posible hacerlo alrededor del agua, ya que la arena se calienta demasiado.

Cómo llegar a Barreales

– Tomar la Ruta 7, pasar Centenario y empalmar con la Ruta 51. A 45,5 kilómetros hay un cartel de “Gerencia Sierra Colorada”(YPF). A la izquierda, hay una casa abandonada.

– Debés doblar en donde está la casa y tomar un camino de ripio, transitable. Hacer dos kilómetros y a la derecha está la entrada, la distinguirás por ese palo parado. Es antes de llegar al Yacht Club Neuquen. Si avanzás y pasas el Yatch, o llegás al puente, volvé para atrás que te pasaste.

– Cuando ves el lago, dejá el auto arriba y bajá caminando si no tenés una 4×4.

Mari Menuco

Cerca de las grandes ciudades hay campings con playas, lago y sol para pasar unos días a pleno contemplando atardeceres encantados. Las “picadas” que surgen del asfalto te llevan hasta la costa pero ir a los campings puede ser una buena opción para pasar el día con parrillas, baños y sobre todo buena sombra.

Sobre la costa del lago, camping como Bahía Bonita, Mari Menuco. Al transitar desde Centenario, hacia el lago por ruta 7, a uno 1500 metros antes de la rotonda que va para el compensador, se abre el camino Lindero Atravesado. Es de ripio y te llevará al extremo norte del lago. Debés avanzar 4 kilómetros desde la ruta, hasta ver el ingreso a Bahía Bonita. Si tenés datos, ponelo en Google Maps que aparece y vas a llegar muy fácil.

Uno de los destinos más visitados por valletanos, Mari Menuco. Fotos Emiliana Cantera.

Al ver el cartel de Bahía Bonita debés bajarte a abrir la tranquera . A cada lado, los sauces eléctricos y sus parientes dramáticos, los llorones, de apenas dos metros te guiarán a la garita de entrada. Deberás pagar la entrada y hacer dos cuadras por el barrio.

Al bajar a la playa, caminá y elegí tu mejor lugar para pasar el día. Si te gusta sentarte bien cerca del agua es importante que lleves algo que te de sombra. Lo bueno es que al ser una costa de piedras no tiene algas, entonces no hay piojos de pato y el agua es cristalina.

Fotos Emiliana Cantera.

Un clásico está obre ruta 51, al recorrer 45,5 kilómetros, justo después de la entrada al Club de Caza y Pesca Mari Menuco: el Camping Mari Menuco, otra una buena opción.

Desde hace 19 años, Alfredo Santángelo, el propietario del camping, recibe a los turistas en ese lugar, en el que el agua se combina con la buena sombra de los álamos y pinos que hay sobre la costa y que él cuida celosamente para dar un buen servicio.

Playa el Piedral

Para llegar al lago Mari Menuco, hay picadas petroleras casi imperceptibles, que te conducirán. Sin señalización se bifurcan y se vuelven a unir sin aparente sentido, pero son un acceso a lindas, y a veces tranquilas playas, como El Piedral. Para llegar hay que ir por ruta 51, pasar la rotonda. Unos kilómetros antes de la Villa , doblar a la izquierda por un camino de ripio. Luego doblar a la derecha.

Es una pequeña playa tapizada de piedras y abrazada por las bardas. Un lugar tranquilo, no viene mucha gente, el agua es cálida y transparente. Cuando nadas ves el fondo y es hermosa la sensación, es muy cristalina.

Quienes vayan durante la semana encontrarán un lugar bello y solitario, al que no perturban otros ruidos que no sean los de la naturaleza. Sábados y domingos la concurrencia es más notable, aunque no llega a ser abrumadora como en otros balnearios.