San Antonio Oeste cumple 121 años y lo celebra con música, cultura y varios días para descubrir el mar en invierno

San Antonio Oeste celebrará sus 121 años con una agenda que combina historia, identidad y propuestas culturales para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Cada julio, San Antonio Oeste encuentra una excusa para volver a mirarse. La ciudad que nació junto al puerto celebra un nuevo aniversario con desfiles, música, teatro, homenajes y espacios recuperados, pero también con una invitación para quienes buscan conocerla más allá del verano. Este año, los 121 años llegarán con una agenda que durante cuatro días combinará historia, cultura y espectáculos gratuitos para toda la familia.

Del 4 al 12 de julio, la localidad desplegará una agenda que combina historia, identidad y espectáculos gratuitos. El cronograma incluye homenajes a antiguos pobladores, actos institucionales, competencias deportivas y una programación artística que ocupará tanto el escenario principal como el renovado Centro Municipal de Cultura, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Las celebraciones alcanzarán su punto más alto el 9 de julio, cuando el Día de la Independencia se viva con un doble festejo. La jornada comenzará con el acto oficial en la Plaza Centenario, continuará con la entrega de tierras y reconocimientos en el Salón de los Intendentes y, desde el mediodía, la música empezará a tomar protagonismo.

Peñas folclóricas, bandas locales y el tributo ricotero de Manto Negro animarán el escenario principal durante la tarde. Pero uno de los momentos más esperados llegará por la noche con la reinauguración del Centro Municipal de Cultura, un edificio que vuelve a abrir sus puertas después de su puesta en valor y que recibirá a la Filarmónica de Río Negro en un concierto especial para celebrar el aniversario.

El 10 de julio, día del cumpleaños de la ciudad, el tradicional desfile cívico volverá a reunir a instituciones, escuelas y organizaciones locales en una de las postales más representativas de la celebración. Mientras tanto, el Centro Cultural será escenario de presentaciones del Coro Municipal y de institutos de danza del IUPA, en una programación que busca mostrar el talento artístico de la región.

Por la noche llegará uno de los espectáculos más convocantes del fin de semana. El dúo Roze, una de las referencias del RKT argentino, encabezará el cierre musical junto a la banda Alta Dosis, con un show pensado especialmente para el público joven.

La agenda continuará durante el fin de semana con teatro infantil, funciones de ópera, torneos deportivos y el tradicional Encuentro de Bateristas en la Primera Bajada de Las Grutas, una propuesta que suma ritmo frente al mar incluso en los días más fríos del año.

Viajar a San Antonio Oeste permite descubrir otro paisaje

El invierno transforma la costa del Golfo San Matías en un escenario más tranquilo, ideal para caminar por las playas, recorrer el puerto, visitar Las Grutas sin el movimiento del verano o disfrutar de la gastronomía local, donde los mariscos y los pescados frescos siguen siendo protagonistas.

La celebración del aniversario se convierte así en una oportunidad para combinar cultura, historia y naturaleza. Porque mientras la ciudad festeja un nuevo año de vida, también invita a descubrir que el mar rionegrino tiene otra belleza cuando baja la temperatura y el tiempo parece transcurrir un poco más despacio.

Con todas las actividades culturales y artísticas de acceso libre y gratuito, San Antonio Oeste propone un fin de semana distinto, donde el cumpleaños de la ciudad se transforma en una buena razón para hacer una escapada y conocer uno de los destinos más tradicionales de la costa patagónica.

Agenda: qué hacer en el fin de semana largo por el 121° aniversario de San Antonio

Jueves 9 de julio – Día de la Independencia

10:00 – Acto Oficial en la Plaza Centenario .

– Acto Oficial en la . 11:00 – Entrega de tierras y homenajes a antiguos pobladores en el Salón de los Intendentes .

– Entrega de tierras y homenajes a antiguos pobladores en el . 13:00 – Comienzan las peñas folklóricas y los espectáculos en el Escenario Principal .

– Comienzan las peñas folklóricas y los espectáculos en el . Durante la tarde – Shows de Pez Diablo y Resiliente .

– Shows de y . 19:00 – Manto Negro , tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

– , tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. 21:00 – Reinauguración del Centro Municipal de Cultura .

– Reinauguración del . 23:45 – Concierto de la Filarmónica de Río Negro.

Viernes 10 de julio – Día del Pueblo

11:00 – Tradicional Desfile Cívico por el 121° aniversario.

– Tradicional por el 121° aniversario. Desde la tarde – Presentaciones del Coro Municipal y de los institutos de danza del IUPA en el Centro Municipal de Cultura.

– Presentaciones del y de los institutos de danza del en el Centro Municipal de Cultura. Durante la noche – Show de Alta Dosis en el Escenario Principal.

– Show de en el Escenario Principal. 22:30 – Presentación del dúo de RKT Roze, cierre musical de la jornada.

Sábado 11 de julio y domingo 12 de julio