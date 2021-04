Y un día habló Riquelme: ''la estoy pasando muy bien''

En una reunión virtual organizada por el club Villarreal de España, Juan Román Riquelme volvió a hacer declaraciones públicas. El vicepresidente de Boca fue convocado por la institución en la que jugó hace 15 años y donde es muy querido.

Román no dialoga con los medios desde que asumió con la gestión de Jorge Amor Ameal en la institución Azul y Oro. En las últimas horas compartió un zoom con Marcos Senna, Diego Forlán, Robert Pires y Rodolfo Arruabarrena, compañeros que tuvo en los mejores años del submarino amarillo, que llegó a semifinales de Champions en 2005.

"Es divertido porque quiero mucho al club. Tengo dos clubes en mi vida; soy Bostero, hincha de Boca desde chiquito, y después de lo que vivimos en Villarreal lo tengo como mi equipo. Tengo la suerte de que tienen los mismos colores los dos clubes. Me parece que la estoy pasando muy bien", dijo Riquelme.

El vice de Boca habló sobre sus actuales tareas en el xeneize y comentó: "Me metí en el club nuevamente, estoy un poco entretenido. Disfrutando mucho. La llevo bien porque soy de dormir poquito. Tratando de armar el equipo lo mejor posible y viendo si cumplimos el sueño de la gente de jugar bien y de que el equipo ande cerca de ganar la Libertadores, que es lo que soñamos todos".

Román se refirió al equipo que se había armado en Villarreal. En 2005 fue eliminado por Arsenal en una serie ajustada, donde Riquelme falló un penal ante Lehman. ''Todos queremos mucho a nuestro club. Sufrimos mucho cuando perdimos esa semifinal pero es nuestro club. A nosotros nos preguntan de qué equipo somos en Europa y decimos del Villarreal, con orgullo. Ese penal no lo volví a ver y no creo que lo vuelva a ver. Me va a quedar siempre la sensación de que teníamos que jugar esa final de Champions contra el Barcelona y creo que lo hubiéramos hecho bien".