Abren gimnasios, piletas y más restaurantes en Bariloche

En esta nueva etapa de distanciamiento social que Bariloche estrena desde hace una semana, llega este martes la apertura de más actividades como gimnasios, piletas y la totalidad de los bares, cafeterías, cervecerías y restaurantes de la ciudad.

La prueba piloto de cinco días que realizaron una veintena de locales gastronómicos tuvo buenos resultados, con el cumplimiento de protocolos y el ajuste de algunos puntos que se detectaron con el público en el lugar. Por eso, el municipio mantuvo el plan original y habilita a partir de este martes a la totalidad de los comercios gastronómicos que deseen abrir al público.

La premisa para abrir al público es el distanciamiento social de 2 metros, la higiene de manos y una serie de pautas de desinfección. Pero además, el jefe de Gabinete, Marcos Barberis, destacó la exigencia de que los locales lleven una planilla con los datos de las personas que asisten, para constatar con el Comité de Emergencia si eventualmente alguna persona debe cumplir aislamiento obligatorio y para tener los contactos, en caso de que surja un caso sospechoso.

De este modo, se conoció el fin de semana que un dirigente deportivo de la nieve que debía hacer cuarentena había asistido a una cervecería y ahora será sometido a una causa penal por incumplimiento.

En el caso de los locales gastronómicos todos -a excepción de las cafeterías- deben implementar un sistema de reserva previa.

El jueves pasado abrieron algunos locales gastronómicos a modo de prueba. Archivo A. Leiva

Además se suma la habilitación de los gimnasios y las piletas de natación que debieron inscribirse de manera previa, presentar el protocolo adaptado a su espacio y entregar un croquis de la superficie para certificar la distancia. Para ellos la premisa será el trabajo individual, por turnos, distanciados de otros alumnos y con tiempo de desinfección para los materiales.

Los alumnos deben entregar una declaración jurada en la que certifican su buen estado de salud, deberán acudir en el horario de su turno o esperar en sus vehículos personales. No podrán utilizar vestuarios ni duchas, y se les exige llevar tapabocas en el ingreso y salida pero no utilizarlo para realizar actividad física debido a que no está recomendado por la Organización Mundial de la salud.

Entre cada turno, se disponen 15 minutos para que los responsables de los gimnasios realicen la limpieza y desinfección del ambiente, los materiales y máquinas.

Barberis señaló que el municipio realizó en los últimos días capacitaciones a trabajadores de la comuna que oficiarán como “preventores”, asistiendo a los lugares que se habilitan para evaluar el cumplimiento de las medidas y orientar a las personas pero no tendrán un rol de inspección. Además se realizaron entrenamientos virtuales para los propietarios.