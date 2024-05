Lecrerc cortó la racha de Verstappen y logró la pole como local en Mónaco

El piloto de Ferrari Charles Leclerc puso fin el sábado a la racha récord de Max Verstappen quedándose con la pole position de la Fórmula 1 y podría convertirse en el primer local que gane el Gran Premio de Mónaco desde 1931.

Fue la tercera pole de Lecrerc en Mónaco y la 24° de su carrera, pero aún no ha subido al podio ante su público. Oscar Piastri, de McLaren, saldrá junto al piloto de 26 años en la primera fila.

«En el pasado aquí no lo conseguimos, pero estamos en una posición más fuerte y somos un equipo más fuerte. Estoy seguro de que podemos lograr grandes cosas mañana y la victoria es el objetivo», señaló Lecrerc que buscará emular lo que logró el monegasco Louis Chiron con Bugatti en 1931.

Verstappen, el triple campeón del mundo de Red Bull, que perseguía una novena pole consecutiva sin precedentes y la octava de la temporada, saldrá sexto tras forzar demasiado y pagar el precio.

«He chocado contra el muro», señaló por la radio del equipo el líder del campeonato, que ha ganado cinco de las siete carreras disputadas en lo que va de año.

The starting line-up for Sunday 👀



Charles Leclerc is going for glory on the streets where he grew up 👦#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/SRiPsOOWZu — Formula 1 (@F1) May 25, 2024

El error de Verstappen, que ha estado luchando con su coche desde los entrenamientos del viernes, le costó efectivamente tres puestos en un circuito en el que adelantar es muy difícil y las carreras suelen ser procesionales.

Max Verstappen's final flying lap was over almost as soon as it started 👀



The Dutchman banged the wall at Turn 1 💥#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/mZ91uOdsri — Formula 1 (@F1) May 25, 2024

Carlos Sainz, de Ferrari, se clasificó tercero y Lando Norris, de McLaren, cuarto. George Russell, de Mercedes, compartirá la tercera fila con Verstappen.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton se aseguró el séptimo puesto, una decepción después de la buena actuación del británico en los entrenamientos, con Yuki Tsunoda de RB octavo.