Motocross: la armada argentina espera por el desafío en La Angostura

Cada vez falta menos para el comienzo de la actividad en el esperado regreso del Mundial de motocross a Villa La Angostura para cumplir la tercera fecha, en su sexta visita a Argentina y en la edición que contará con la cantidad más importante de pilotos nacionales, liderados por Joaquín Poli y entre los que se encuentran dos regionales.

La ausencia de dos años por la pandemia de Coronavirus no hizo más que acrecentar la expectativa por tener en el imponente circuito Patagonia Race Track a los mejores pilotos del mundo, con el campeón Tim Gajser como principal figura.

Este viernes a las 12 se realizará la presentación en sociedad de la prueba, en el mismo circuito, y desde las 17 la movida se centralizará en la zona céntrica de La Angostura, con la presencia de todos los pilotos para estar junto a miles de aficionados.

¿Para qué están los pilotos argentinos? Lo principal para los 15 pilotos, 11 en la división elite MXGP y los 4 restantes en MX2, será compartir el partidor con los mejores del mundo, porque están en clara desventaja. Primero, no cuentan con las motos de los europeos que dominan el Mundial. Segundo, por su preparación. Alcanza con destacar que en Argentina no hay pruebas de 30 minutos y encima no pudieron entrenar en el circuito en la previa.

Darío Arco, varias veces campeón argentino y con salidas al exterior, aparece como el abanderado de los nacionales, quien buscará apelar a su experiencia para tener un buen trabajo. Cualquier lugar que consiga dentro del Top 20 sería como un triunfo debido a todas las diferencias que hay con los protagonistas del Mundial.

De los otros 10 pilotos que están habilitados a participar se destaca Agustín Poli, porque ayer trascendió que se bajó su hermano Joaquín, y genera expectativa lo que realizarán los únicos regionales que se animaron al desafío, como son Agustín Carrasco y Pablo Galletta.

Con poder completar las dos finales, en una exigencia inédita para ellos, será un gran resultado tanto para Carrasco como Galletta, quienes tendrán la oportunidad histórica de compartir un partidor con pilotos de la jerarquía de Gajser, Jorge Prado y Maxime Renaux, entre otros.

AGENDA

Sábado

10.35 entrenamiento MX2

11.15 entrenamiento MXGP

13.20 entrenamiento MX2

14.00 entrenamiento MXGP

15.35 clasificatoria MX2

16.10 clasificatoria MXGP

Domingo

12.45 primera final MX2

13.15 primera final MXGP

15.10 segunda final MX2

16.10 segunda final MXGP