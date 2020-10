Carreras presentó un ambicioso plan de tierras que excluye a los usurpadores

Esta mañana, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, anunció que enviará a la Legislatura un programa para desarrollar lotes durante cinco años. El lanzamiento del proyecto viene con antecedentes polémicos. Ayer una activista increpó al ministro de Salud, Ginés González García, sobre su postura con respecto a los desalojos de tomas durante las pandemias -horas después del operativo en Guernica- y se refirió al desalojo sin orden judicial de una toma de Cipolletti. Además, la mandataria tuvo que recurrir al presidente Alberto Fernández para tratar de orientar los conflictos por tierras en la zona cordillerana que involucran a comunidades mapuches.

Hoy el panorama era de optimismo, aunque el acto inició con problemas técnicos que lo iban interrumpiendo. En uno de los predios verdes de Cipolletti, junto a parte de su gabinete, el senador Alberto Weretilneck y el intendente Claudio Di Tella, Carreras explicó que el plan "Río Negro Suelo Urbano" busca dar respuesta a las familias trabajadoras que, aunque ahorran, les resulta "inaccesible". Señaló por esto al "mercado inmobiliario".

La gobernadora afirmó que el diagnóstico de la situación marca que la demanda de tierras se ha incrementado en estos últimos meses, "muchas veces mediáticamente". Aclaró que la base de esta situación se da porque, a lo largo de la historia, se ha dado una distribución desigual de la tierra.

Carreras también resaltó que la usurpación no es una salida no solo porque es ilegal: "no contribuye al orden en una sociedad democrática". También recalcó que se "se condena a las familias a una vida de pobreza" y que los niños que se crían "no tienen un horizonte de mejora". Sobre este punto también agregó que quedó demostrado "que (después) es muy difícil llegar a regularizar las tomas" .

¿Quiénes podrán acceder a los lotes?

El ministro de Gobierno y Comunidad, Rodrigo Buteler, aclaró que el proyecto será presentado los próximos días en la Legislatura. Consistirá en entregar, en cinco años, 12.000 lotes con servicios, de 200 o 300 metros cuadrados.

Al aire libre, en Cipolletti, la gobernadora realizó el anuncio del plan de Suelo Urbano. Gentileza

"Sabemos el déficit de terrenos en toda la provincia", reconoció el funcionario y detalló que el programa contempla la creación de un banco de tierras fiscales, que sumará a las provinciales y municipales. También podrán agregarse las nacionales y privadas que así deseen hacerlo.

Otro de los puntos es la creación de un registro provincial de demanda, porque la actual es estimada. Según Carreras, los 12.000 lotes proyectados darían respuesta a la mitad de esa demanda, pero resaltó la importancia de conocer el requerimiento real.

Un consejo provincial será el encargo de llevar adelante el programa. La Provincia hará un aporte de fondos y gestionará otros con organismos nacionales e internacionales. Buteler resaltó que está prevista la etapa de "recupero" cuando las familias vayan pagando por esos terrenos.

Entre los requisitos se adelantó que se pedirá una residencia mínima de cinco años en la provincia y un ingreso inferior a diez salarios "mínimo vital y móvil".

El punto que resaltó el ministro es que no serán incluidos quienes usurpen y que se sumaron artículos para evitar la especulación, por lo que se dará un año para empezar a construir y tres, para terminar.

También la persona beneficiaria no debe tener ningún inmueble registrado a título personal.

Los ejes del plan

• Banco Provincial de Tierras: Registrará los inmuebles públicos y privados nacionales, provinciales y municipales.

• Registro Provincial de la Demanda: Centralizará los registros existentes y los municipales a crear.

• Consejo Provincial: Estará integrado por referentes del Ministerio de Gobierno y Comunidad y del IPPV, además de Planificación, Tierras, Municipios, Cooperativas y Mutuales. Coordinará acciones de las políticas de generación del suelo urbano.

• Fondo Específico: incluirá diferentes ítems en su conformación, como recursos propios, bienes transferidos, aportes múltiples y recupero por canon abonado por beneficiarios.