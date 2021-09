Cinco preguntas finales para las PASO de Río Negro: Jalabert dice que el gobierno «hizo todo mal» con las vacunas

P: ¿Qué proyecto legislativo impulsaría para favorecer la generación de puestos de empleo?

R: Las leyes laborales argentinas son obsoletas, lejos de proteger a las y los trabajadores, impiden crear empleos, requieren un cambio profundo que las adapte a la dinámica de la economía actual. Es imprescindible modificar el régimen indemnizatorio, las Pymes generan más de la mitad del empleo en Rio Negro. Cuando tienen que despedir un empleado en muchas ocasiones no lo pueden hacer o quedan en situación de quiebra económica. Esto provoca que prefieran no contratar personal. Propongo un sistema similar al de la construcción con una Libreta de Fondo de Desempleo. Asimismo, considero debe simplificarse el Régimen de Empleo Temporario, con un aporte máximo de 8% de cargas sociales, sumando las del empleador y el trabajador, seguro y ART. En Rio Negro, el Turismo y la Fruticultura, dos ramas de actividad con estacionalidad muy marcada, se verían estimuladas a generar nuevos empleos.

P: ¿Qué opinión tiene sobre el actual esquema de impuestos nacionales? ¿Qué modificaría y cómo lo haría?

R: El almacén de Doña Rosa no puede tener el mismo régimen impositivo que Mercado Libre o una cadena de hipermercados. Hay que crear un régimen diferencial para las PyME y Micro. El Régimen impositivo para Pymes tiene que ser rediseñado a nuevo. Es imprescindible que el Estado que modere el gasto público, en algunos rubros, como contratación de personal, subsidios, fondos discrecionales, cobertura de gastos privados a los funcionarios, etc. Asimismo, dentro del Régimen para la pequeña empresa debe haber incentivos especiales para empresas que inicien su actividad y estén en condiciones de generar empleos.

P: Recursos naturales: ¿Río Negro y el país necesitan alguna ley para protegerlos o potenciar los beneficios que generan?

R: Absolutamente, en esta campaña he visibilizado dos problemas de gran magnitud: la construcción de la Represa Portezuelo del viento, en Mendoza, es imprescindible que se detenga de inmediato, porque amenaza a todo el ecosistema de nuestro Rio Colorado. Y la carencia de verdaderos aviones hidrantes y equipo aéreo especializado, en la cordillera, única forma de reaccionar y combatir con presteza y eficacia los focos de incendio. Es imprescindible dotar al Splif, con todo el equipamiento adecuado, con el valor y la buena vo9luntad no alcanza, para proteger nuestro capital natural intangible. Además, no apoyo la minería con cianuro y considero que la regulación de la actividad extractiva tiene que profundizarse, para proteger el ambiente y las vidas humanas.

P: Fruticultura y turismo: ¿De qué manera podría ayudar el Congreso de la Nación a mejorar la realidad de cada sector?

R: Fruticultura: he producido peras en Chichinales y eso me hace tener mucha empatía con el sector. La fruticultura necesita reconvertirse, hay muchas variedades que los mercados internacionales ya no quieren. Y para ello es imprescindible obtener financiamiento. El Estado nacional debe acompañar y voy a dar esa pelea. Nuestros valles productivos deben comenzar a cultivar de manera orgánica, agroecológica. Urge promover nuevas especies como la cereza y las trufas. Es imprescindible crear un Marco Regulatorio de la comercialización. Hoy, en estas circunstancias monetarias y financieras, entregar la fruta sin precio y esperar su liquidación es inadmisible.

Turismo: voy a trabajar para unificar en un único aporte razonable a SADAIC, ADICAPIF, Argentores y SAGAI, ya que estas actividades gravan de manera muy onerosa y superpuesta a la gastronomía y hotelería regionales.

P: Vacunas contra el covid-19: ¿El gobierno debe avanzar con una ley para transformarlas en obligatorias? ¿Qué opina de las restricciones para quienes no están vacunados?

R: En relación a la vacunación, el gobierno nacional ha hecho todo mal, compraron las peores vacunas, se las pusieron ellos primero, nos encerraron mientras estaban de fiesta, lo único nuestro son los muertos. El gobierno lo que debe hacer es pedir perdón. Soy un defensor de los derechos y las libertades individuales. La obligatoriedad no la comparto y menos respecto de unas vacunas que se lanzaron al mercado, casi sin pruebas o con pruebas muy limitadas. Vacunarse debe ser una decisión personal y a medida que se cumpla con un esquema inteligente de vacunación, las posibilidades de contagio, para los vacunados, van a disminuir.