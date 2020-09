Conocé al argentino que podría ganar el Premio Nobel de Física

Julio Navarro es el único argentino que podría ganar el Premio Nobel en Física según se desprende de la lista realizada por Citation Laureates, que reconoce a los investigadores que más han influido el último año en sus disciplinas. Navarro es conocido en el mundo por sus investigaciones en la formación y evolución de galaxias.

Los ganadores del más alto honor de la ciencia, tanto en física, medicina, química y economía, se prevé que sean elegidos durante los primeros días de octubre por los cuerpos colegiados que tienen esa tarea: la Real Academia de las Ciencias de Suecia, para los ganadores del Nobel de Física, Química y Ciencias Económicas; la Asamblea del Nobel del Instituto Karolinska, para Medicina; y la Academia Sueca que nombra al ganador del de Literatura.

"Es un comité bastante secreto y selectivo de personas que asesoran a la Academia Sueca para dar los premios Nobel, así que no hay candidaturas, ni nominaciones a ese premio. Lo que hacen algunas compañías, como esta por la cual yo recibí está distinción, es tratar de pronosticar quién podría recibir el Nobel de acuerdo a ciertas métricas que usan y viendo el impacto de los trabajos científicos", comentó Navarro.

Entonces expresó que este "reconocimiento que recibimos es un testimonio de que nuestro trabajo ha tenido mucho impacto", aunque aclaró inmediatamente que esto "no garantiza para nada la obtención de un premio tan selecto e importante como el premio Nobel".

A Navarro se lo considera como uno de los posibles candidatos al Nobel por su investigación sobre la estructura de los halos de materia oscura, la misteriosa sustancia que mantiene unidas a las galaxias.

Navarro nació en Santiago del Estero hace 58 años, creció en la ciudad Capital, y se mudó a Córdoba donde estudió la carrera de grado. "Yo crecí en Santiago del Estero, nací en el pasaje Diego de Rojas, entre las calles Salta y Pellegrini, muy cerca de una plazoleta; hice mi primaria en el colegio San José y la secundaria en la Escuela Normal "Manuel Belgrano" y después me fui a Córdoba a estudiar astronomía", dijo Navarro.

Una vez terminados sus estudios, completó su formación doctoral y pos doctoral en las universidades de Harvard y Arizona de los Estados Unidos y, Cambridge y Durham del Reino Unido.

"Siempre recuerdo a mi provincia, la extraño y la llevo en mi memoria, por ejemplo las flores de los Lapachos en primavera, lo que más me gusta y extraño son las empanadas y el folclore" sostiene y no duda en decir que "si hay algo que me falta aquí en Canadá es la empanada y la música santiagueña".

El investigador es hoy profesor en la Universidad de Victoria de Canadá, donde vive y trabaja.

"He trabajado mucho en la formación de galaxias, en cómo es que algunas galaxias como la vía láctea todas las estrellas están en disco, o por qué hay otras galaxias que son casi esféricas donde no hay un disco, entonces investigo por qué pasan estas cosas", ejemplificó Navarro.

También sus trabajos, según manifestó, se basan en explicar "por qué hay más galaxias de un tipo que otro, todo ese tipo de cosas son como extensiones de trabajo que he hecho en materia oscura y por los cuales también aplicamos la misma metodología, modelos numéricos en supercomputadoras que nos permiten decidir cuál de nuestras hipótesis esta más de acuerdo con la realidad".

Julio Navarro considera que no es habitual que un joven estudie ciencias, porque "son carreras no tan comunes, especialmente la astronomía", pero "si tienen vocación yo aconsejo a que la sigan".

"No hace falta un talento descomunal, una inteligencia brillante, sino más que todo hay que tener perseverancia, iniciativa, capacidad de trabajo y también imaginación, que creo que son las cualidades que uno necesita para triunfar en este tipo de cosas", destacó.

Y por supuesto también "tenerse un poco de fe en sí mismo", porque "el hecho que vengamos de una provincia pequeña no nos condiciona que podamos potenciar y llegar a donde queramos llegar, a donde nos de nuestras capacidades, nuestra perseverancia y un poco de talento, de trabajo y suerte uno puede llegar a muchos lugares, al menos así lo hice yo", por eso hay que "creer en sí mismos y seguir adelante", manifestó.