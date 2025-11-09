A qué hora correrá Franco Colapinto en el GP de Brasil: la buena noticia que recibió antes de la largada de este domingo

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este domingo sigue la actividad de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Brasil, que este sábado tuvo la clasificación. El argentino largará hoy desde el puesto 17. El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla Lando Norris (McLaren) es por el momento el puntero del campeonato y saldrá en primera posición.

Franco Colapinto en el GP de Brasil: quiénes lideran la Fórmula 1

La vigésimo primera fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Interlagos de San Pablo.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, que por la cercanía con la Argentina podría recibir mucha hinchada. Y justo después de su confirmación de continuidad en la F1.

Franco Colapinto: a qué hora es la carrera del Gran Premio de Brasil

El GP de Brasil tiene este domingo desde las 14, con la carrera. Ayer fue la clasificación.

Lando Norris consiguió la primera posición en la clasificación gracias a su gran tiempo de 1:09,511.

La buena noticia que recibió Franco Colapinto en el GP de Brasil

La grilla del Gran Premio de Brasil tuvo una modificación de último momento que beneficia al piloto argentino Franco Colapinto y a su Alpine. El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto, lo que permite que el piloto argentino avance un puesto.

La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane.

Colapinto partirá 17° en la carrera del domingo en Interlagos, mejorando el 18° que había obtenido el sábado.

Franco Colapinto: dónde ver en vivo el Gran Premio de Brasil este domingo

El Gran Premio de Brasil se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Noticias Argentinas