Úbeda define el equipo para jugar contra Racing: ¿Giménez afuera y Ander Herrera descartado?

Boca se prepara para el duelo trascendental frente a Racing. El Xeneize se verá las caras contra la Academia por las semifinales del torneo Clausura. Y Úbeda ya arma el equipo, que se terminará de definir en las próximas prácticas. Como viene sucediendo en las últimas semanas, este jueves el plantel se entrenará en La Bombonera y será decisivo. El Sifón deberá despejar dos dudas que acarreó durante toda la semana.

Hasta el momento, Úbeda optaría por repetir el equipo que venció a Argentinos en cuartos y Talleres en octavos. Este once inicial le viene dando rédito en el terreno de juego, y el técnico decidiría mantenerlos en cancha ante un partido con mucho en juego.

Pero hay lugar para dudas. El rendimiento de Milton Giménez es flojo en los últimos encuentros, con goles errados y actuaciones deslucidas. Por este motivo, se puso en tela de juicio su titularidad. Aunque Úbeda lo respaldaría y lo mantendría en el equipo. Esta decisión también se debe a que Edinson Cavani no se encuentra en óptimas condiciones y no podrá jugar desde el arranque.

¿Ander Herrera lesionado?

La ausencia de Ander Herrera en el partido ante Argentinos llamó la atención. El español fue parte del banco de suplentes frente al Bicho y no ingresó, como usualmente venía ocurriendo. Luego del encuentro, se supo que el mediocampista no estaba en las mejores condiciones y quisieron cuidarlo.

Por eso, durante la semana, los ojos estuvieron puestos en el ex Manchester United, que se entrenó de manera diferenciada en todas las prácticas. Ante este panorama, no será titular y formará parte de las alternativas. Si deciden arriesgarlo, seguramente será el primer cambio en el clásico.

Rojo disponible y Solari entre algodones

Al contrario de Úbeda, Gustavo Costas rearma su equipo con muchas bajas. En la victoria por penales frente a Tigre, la Academia sufrió la expulsión de Gastón Martirena y Santiago Sosa, que no podrán estar frente a Boca.

Además, Santiago Solari terminó con molestias el encuentro. Si bien no está lesionado, entrenó de manera diferenciada para reservarlo ante una sobrecarga muscular. Se cree que llegará en buenas condiciones y podrá ser titular en La Bombonera.

La buena para el DT es la vuelta de Marcos Rojo. El central ya está disponible tras su desgarro y formará parte del banco de suplentes, en su regreso a La Boca, luego de su polémica salida del Xeneize. Quienes también se sumaron al grupo fueron Bruno Zuculini y Matías Zaracho.