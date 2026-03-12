Un club de Primera C se burló de Manuel Adorni por el viaje a Nueva York: «Ninguna esposa del plantel…»

El club Sacachispas Fútbol Club, que milita en la Primera C del fútbol argentino, volvió a destacarse en redes sociales por un posteo irónico. Esta vez, el blanco de la burla fue el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de la polémica por el viaje de su esposa a Nueva York en el avión presidencial.

A través de su cuenta oficial, la institución publicó un mensaje que rápidamente se viralizó y los usuarios lo interpretaron como una chicana directa al funcionario del gobierno de Javier Milei.

“Ante la duda que se originó en estos días, queremos aclarar. Ninguna esposa del plantel ni del cuerpo técnico viajó en el micro oficial en el último partido. Como corresponde, siempre se pagan el viaje cada una de forma personal”, publicó el club.

Atte. El CM — Sacachispas (@SacachispasOK) March 11, 2026

El comentario generó repercusión porque apareció en medio del escándalo que involucra a Adorni, luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, lo acompañó a Nueva York en un viaje oficial utilizando el avión presidencial.

La situación generó críticas en redes sociales y también motivó explicaciones públicas por parte del funcionario, quien se refirió al tema en una entrevista televisiva. Allí explicó que su esposa tenía previsto viajar por su cuenta, pero que finalmente fue invitada a acompañarlo en la aeronave oficial debido a cambios en la agenda del viaje.

“Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho tenía pasaje comprado. Después hubo un cambio en el viaje y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma”, explicó.

Adorni también defendió la decisión y remarcó que deseaba compartir el viaje con su pareja. “Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y porque es la que me da una mano además acá”, concluyó.