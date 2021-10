Disfrazados de médicos habrían intentado ingresar a la habitación de Mirtha Legrand

La información la dio a conocer la periodista de espectáculos Pía Shaw en el programa Los ángeles de la mañana. “Como pasa en estas situaciones siempre ocurren hechos inesperados: hubo dos personas, una disfrazada de médico y otra disfrazada de enfermero, que quisieron colarse al cuarto piso para sacarle fotos a Mirtha Legrand”, señaló la periodista en el programa de El Trece. ¿De algún medio o freelance?”, preguntó el conductor Ángel de Brito, pero la periodista agregó que esa información no había trascendido: “El personal de seguridad no sabía”, expresó.

“En el día de ayer (por el jueves) se habló mucho de una fotografía de Mirtha en la cama que anduvo dando vueltas en un grupo de periodistas y que no quisieron divulgarla. Yo no la vi, a mí no me llegó”, aportó la panelista Andrea Taboada. “Yo la vi, pensé que era falsa. Parece sacada de una cámara de seguridad”, señaló de Brito. “No sé que pasó con esa foto: nadie subió al cuarto piso, esta situación no pasó. Será la familia quien se encargue de ver si esto es cierto o no”, cerró Shaw.

El sanatorio emitió un comunicado con la actualización del estado de la conductora: “La señora Legrand ha tenido una evolución favorable al tratamiento realizado, tal lo previsto continuará internada en la unidad coronaria. En compañía de su familia, se encuentra muy agradecida con todos por el respeto y las muestras de cariño”, reza el comunicado firmado por Roberto Dupuy de Lôme, director del centro médico.