A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este domingo 4 de enero, al fin de la primera semana del 2026
Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile al cierre de la primera semana del 2026.
Con motivo de Año Nuevo se espera gran movimiento desde Neuquén hacia Chile. ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este domingo 4 de enero? El detalle de los valores antes de las fiestas.
Este lunes el peso chileno cotiza a $1,64 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 164.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90.713 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este domingo 4 de enero de 2026
Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 1 de enero del 2026.
En Neuquén el dólar oficial está $1.446,61 para la compra y para la venta $1.503,23. En tanto, el Dólar blue está a $ 1.510 para la compra y $1.538 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, 4 de enero de 2026?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 1 de enero, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy miércoles (29/12/2025)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
