A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este domingo 4 de enero, al fin de la primera semana del 2026

Con motivo de Año Nuevo se espera gran movimiento desde Neuquén hacia Chile. ¿A cuánto cotizan el peso chileno y el dólar este domingo 4 de enero? El detalle de los valores antes de las fiestas.

Este lunes el peso chileno cotiza a $1,64 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan 164.000 pesos argentinos. Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 90.713 pesos chilenos.

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 1 de enero del 2026.

En Neuquén el dólar oficial está $1.446,61 para la compra y para la venta $1.503,23. En tanto, el Dólar blue está a $ 1.510 para la compra y $1.538 para la venta.

El dólar oficial cotiza a $1445 para la compra y $1495 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1510 para la compra y $1.530 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, 4 de enero de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 1 de enero, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.