Aumento de la carne: mañana esperan la suba más fuerte en Neuquén y Río negro

La devaluación del dólar oficial a 800 pesos, junto con la quita de subsidios y el fin de los precios cuidados mantiene expectantes a los carniceros, comerciantes y consumidores por el aumento en el precio de la carne. Todo en un contexto de anuncios de medidas económicas por parte del gobierno de Javier Milei que tendrán alto impacto en el bolsillo de la ciudadanía. Tras el incremento de 44% en el valor de la hacienda y la suba generalizada de precios de los productos de consumo masivo, los carniceros esperan mañana la suba más fuerte en Neuquén y Río Negro. Desde este jueves entonces los precios van a estar actualizados y ya se van a ver reflejados en los mostradores. En esta nota te contamos todos los detalles en las principales ciudades de la región.

Aumento de la carne en Neuquén: «micro» subas hasta mañana, que esperan un incremento fuerte

En las carnicerías estiman que ante esta suba generalizada y la proximidad de las Fiestas de fin de año, el precio promedio de los cortes más consumidos, entre los que se encuentra el asado, podría superar los $7.500 por kilo en los próximos días.

En las carnicerías de Neuquén, el impacto de los aumentos a la carne todavía no llegó, pero estiman que será entre hoy y mañana.

Ante los incrementos, los carniceros se las ingenian para no aumentar abruptamente y «no perder a los clientes». «Tratamos de pelearle al proveedor, no al cliente que vemos todos los días», expusieron desde Carnes Argentinas.

Aumento en la carne: los precios en Cipolletti podrían subir más del 20%

En el mercado de Cañuelas la hacienda en pie subió casi un 40% en medio, entre la suba generalizada de precios que se vio en los últimos días. Hoy, el kilo de carne en Cipolletti cuesta $6500, pero según les informaron los proveedores mayoristas a las carnicerías de la ciudad, se podría dar un incremento que supere el 20%. Durante la semana hubo pequeños aumentos de manera progresiva en los cortes de $100 a $300 pesos.

Aumento de la carne: el precio del asado en Roca, Allen y Regina no tiene techo

Diario RÍO NEGRO hizo un relevamiento sobre la suba generalizada de precios, en distintas carnicerías roquenses. En muchos locales no tienen novedades hasta el momento y no se animaron a dar números concretos, hasta mañana o pasado. Sin embargo en otros comercios el asado superó los $8.000.

«No tenemos precio, me tenían que cargar una jaula de animales y no me la cargan. No tenemos un panorama claro. Todavía estamos vendiendo a $6.400 el kilo de asado que quedó de la semana pasada», señaló el dueño de un frigorífico de Roca que tiene varias carnicerías en la ciudad.

Aumento en la carne: el asado ya alcanza los $8.800 por kilo en Viedma

Las carnicerías enfrentan un panorama desafiante con el incremento del 44% en el precio del kilo de carne en hacienda, este aumento se refleja directamente en los mostradores, donde el asado ya alcanza la sorprendente cifra de 8.800 pesos por kilogramo en Viedma. En tanto que en supermercados de la región, comenzó la ola de remarcación de precios en las góndolas motorizada por la preocupación y la pérdida de referencias. Se terminó el plan de precios justos que tendrá un impacto sobre los productos de consumo masivo.