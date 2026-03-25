Cotización del dólar: todo lo que necesitás saber este miércoles 25 de marzo 2026

En una rueda marcada por la continuidad de la estrategia de acumulación de divisas y la firmeza del esquema monetario, el dólar oficial inicia este miércoles 25 de marzo 2026 sin variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta.

El Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apoyado en reservas internacionales brutas que se mantienen firmes por encima de los u$s46.450 millones. Bajo el actual esquema de bandas cambiarias y con un tipo de cambio mayorista operando con un margen de seguridad del 15,4% respecto al techo de intervención, la City porteña transita una jornada de «pax» cambiaria sostenida por la liquidación estacional y el ancla nominal.

Los operadores mantienen la atención en la convergencia de las cotizaciones financieras, mientras el mercado asimila la estabilidad de los precios como el eje central de la previsibilidad económica para el cierre del trimestre.

Seguí toda la información de hoy, miércoles 25 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 25 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este miércoles 25 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1365 1415 Banco ICBC 1355 1415 Banco BBVA 1370 1420 Banco Supervielle 1378 1418 Banco Ciudad de Bs As 1355 1415 Banco Patagonia 1370 1420 Banco Hipotecario 1370 1410 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1370 1420 Banco Macro 1370 1422 Banco Piano 1370 1425 Banco BPN 1350 1420

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este miércoles 25 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este miércoles 25 de marzo 2026:

$1.350 para la compra .

. $1.420 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 25 de marzo 2026

Miércoles 25 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1405 1425

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria toca mínimos ante la renovada demanda de activos en pesos

En el mercado de capitales, los tipos de cambio bursátiles inician la rueda de este miércoles 25 de marzo 2026 profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.420.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la transferencia de divisas al exterior, se mantiene cerca de los:

$1.480.

Para los analistas de la City, esta convergencia de precios es el síntoma más claro de la «pax cambiaria» que atraviesa marzo 2026. Con un volumen de operaciones fluido y la autoridad monetaria ratificando su capacidad de intervención, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su recuperación en un clima de previsibilidad inversora.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable, la brecha de ahorro frente al MEP se estira

En la apertura de este miércoles 25 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia ineludible para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y gastos turísticos— se ubica en los:

$1.833.

Este valor, compuesto por la cotización base del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, se mantiene como la cotización más onerosa del sistema. Bajo el esquema de bandas cambiarias que rige la política monetaria de 2026, el «precio turista» funciona como un techo que incentiva la migración de la demanda hacia los dólares financieros.