Cotizaciones del dólar y peso chileno: todo lo que necesitas saber para cruzar a Chile hoy 19 de marzo

En la previa del descanso de cuatro días que arranca este sábado, el dólar y el peso chileno muestran estabilidad, pero con una demanda creciente en el mercado informal.

Repasamos los valores de compra y venta para que planifiques tu viaje con datos reales y actualizados antes de emprender la ruta hacia la cordillera.

Ante el inminente éxodo turístico hacia los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro, conocer el valor de la moneda trasandina es vital para definir el presupuesto de compras y consumo.

En esta jornada de jueves, las cuevas y casas de cambio de la región ajustan sus pizarras reflejando la presión de última hora, mientras los viajeros evalúan si es más conveniente utilizar el «dólar tarjeta» o el efectivo para aprovechar las ofertas en Chile.

A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 19 de marzo, y su precio en dólares

Este jueves el peso chileno cotiza a $1.52 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $151.809 pesos argentinos.

Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 91.241 pesos chilenos.

Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 19 de marzo de 2026

Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 19 de marzo del 2026.

En Neuquén, el dólar oficial está $1.360 para la compra y para la venta $1.430.

El dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1415 para la compra y $1.435 para la venta.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 19 de marzo de 2026?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 19 de marzo, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.