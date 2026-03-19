Cotizaciones del dólar y peso chileno: todo lo que necesitas saber para cruzar a Chile hoy 19 de marzo
Los valores de las divisas a tener en cuenta si se viaja a Chile. Todos los detalles peso chileno, dólar, dólar blue.
En la previa del descanso de cuatro días que arranca este sábado, el dólar y el peso chileno muestran estabilidad, pero con una demanda creciente en el mercado informal.
Repasamos los valores de compra y venta para que planifiques tu viaje con datos reales y actualizados antes de emprender la ruta hacia la cordillera.
Ante el inminente éxodo turístico hacia los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro, conocer el valor de la moneda trasandina es vital para definir el presupuesto de compras y consumo.
En esta jornada de jueves, las cuevas y casas de cambio de la región ajustan sus pizarras reflejando la presión de última hora, mientras los viajeros evalúan si es más conveniente utilizar el «dólar tarjeta» o el efectivo para aprovechar las ofertas en Chile.
A cuánto cotiza el peso chileno hoy, jueves 19 de marzo, y su precio en dólares
Este jueves el peso chileno cotiza a $1.52 para la venta, según Google Finance. Así, por ejemplo, por 100.000 pesos chilenos se necesitan $151.809 pesos argentinos.
Según informa el Banco Central de Chile, 100 dólares equivalen a 91.241 pesos chilenos.
Dólar hoy: a cuánto cotizan el dólar blue este 19 de marzo de 2026
Otra moneda que suelen utilizar los argentinos que viajan a Chile es el dólar. Si estás planificando viajar al país, estos son los valores al 19 de marzo del 2026.
El dólar oficial cotiza a $1370 para la compra y $1420 para la venta, en las cotizaciones en Buenos Aires. En tanto, el dólar blue está a $1415 para la compra y $1.435 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy 19 de marzo de 2026?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, jueves 19 de marzo, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado hoy miércoles (19/03/2026)
|Horario de atención
|Recomendaciones clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Habilitado para todo tipo de vehículos. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Habilitado para vehículos menores y buses. Sectores poceados.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Zona con animales sueltos.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Habilitado para vehículos menores. Sectores poceados.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza: debe contar con reserva confirmada.
|Habilitado para vehículos y buses; se recomienda el uso de 4X4. Sectores poceados.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para circulación de vehículos livianos.
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