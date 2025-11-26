Dólar hoy, 26 de noviembre 2025: precios oficiales y brecha cambiaria clave
DÓLAR HOY: repasá las cotizaciones de este miércoles 26 de noviembre 2025. La actividad del mercado cambiario de esta segunda ronda de la semana. Información actualizada y confiable sobre las cotizaciones nacionales, el mercado financiero y el precio en Neuquén.
DÓLAR HOY: consultá la pizarra actualizada con los valores de venta y compra de la divisa estadounidense para cuidar tu bolsillo, este miércoles 26 de noviembre 2025. Además, los datos claves del dólar MEP y CCL para operar en bolsa y el análisis de la brecha cambiaria para tomar las mejores decisiones financieras de la jornada.
El dólar oficial inicia este miércoles 26 de noviembre 2025 en:
- $1.470 en Banco Nación.
Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:
- $1.460 para la venta.
En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:
- $1.475 para la venta.
Dólares financieros.
- Con la rueda iniciando, estos son los valores de referencia definitivos para los dólares bursátiles. Analizá el comportamiento de la brecha cambiaria hoy, miércoles 26 de noviembre 2025, tras el último cierre y repasá las claves del mercado para planificar tus operaciones e inversiones.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 26 de noviembre 2025
¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 26 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1420
|1470
|Banco Nación
|1420
|1470
|Banco ICBC
|1405
|1465
|Banco BBVA
|1425
|1475
|Banco Supervielle
|1423
|1463
|Banco Ciudad de Bs As
|1410
|1470
|Banco Patagonia
|1420
|1470
|Banco Hipotecario
|1430
|1470
|Banco Santander
|1425
|1475
|Banco Credicoop
|1420
|1470
|Banco Macro
|1410
|1475
|Banco Piano
|1420
|1490
|Banco BPN
|1405
|1475
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 26 de noviembre 2025
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así abre el dólar este miércoles 26 de noviembre 2025:
- $1.405 para la compra.
- $1.475 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 26 de noviembre 2025
Miércoles 26 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1440
|1460
Los dólares financieros operan este miércoles 26 de noviembre 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.480,83
Dólar CCL:
- Apertura: $1.513,19
Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 26 de noviembre 2025
El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:
- $1.911 en noviembre 2025.
Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025
Dólar oficial en noviembre 2025:
- Piso de la banda: $932
- Techo de la banda: $1.501
Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025
Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
Sin embargo:
- Para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100.
- Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
