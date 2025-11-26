Dólar hoy, 26 de noviembre 2025: precios oficiales y brecha cambiaria clave

DÓLAR HOY: consultá la pizarra actualizada con los valores de venta y compra de la divisa estadounidense para cuidar tu bolsillo, este miércoles 26 de noviembre 2025. Además, los datos claves del dólar MEP y CCL para operar en bolsa y el análisis de la brecha cambiaria para tomar las mejores decisiones financieras de la jornada.

El dólar oficial inicia este miércoles 26 de noviembre 2025 en:

$1.470 en Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue arranca hoy en:

$1.460 para la venta.

En tanto, el dólar en el Banco Provincia de Neuquén empieza en:

$1.475 para la venta.

Dólares financieros.

Con la rueda iniciando, estos son los valores de referencia definitivos para los dólares bursátiles. Analizá el comportamiento de la brecha cambiaria hoy, miércoles 26 de noviembre 2025, tras el último cierre y repasá las claves del mercado para planificar tus operaciones e inversiones.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este miércoles 26 de noviembre 2025

¿Buscás el precio del dólar oficial banco por banco? Consultá acá la cotización de este miércoles 26 de noviembre 2025 para comprar o vender divisas a través de tu home banking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo inician hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1420 1470 Banco Nación 1420 1470 Banco ICBC 1405 1465 Banco BBVA 1425 1475 Banco Supervielle 1423 1463 Banco Ciudad de Bs As 1410 1470 Banco Patagonia 1420 1470 Banco Hipotecario 1430 1470 Banco Santander 1425 1475 Banco Credicoop 1420 1470 Banco Macro 1410 1475 Banco Piano 1420 1490 Banco BPN 1405 1475

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en la provincia este miércoles 26 de noviembre 2025

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así abre el dólar este miércoles 26 de noviembre 2025:

$1.405 para la compra .

. $1.475 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este miércoles 26 de noviembre 2025

Miércoles 26 de noviembre 2025. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1440 1460

Los dólares financieros operan este miércoles 26 de noviembre 2025 en estos valores:

Dólar MEP:

Apertura: $1.480,83

Dólar CCL:

Apertura: $1.513,19

Dólar tarjeta hoy: consultá el precio promedio banco por banco este miércoles 26 de noviembre 2025

El dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) cotiza en:

$1.911 en noviembre 2025.

Banda cambiaria del dólar: cuál es el piso y el techo en noviembre 2025

Dólar oficial en noviembre 2025:

Piso de la banda: $932

Techo de la banda: $1.501

Solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.

Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.

Cuántos dólares se pueden comprar: el límite del cupo para noviembre 2025

Por ahora no hay restricciones para comprar dólares físicos, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.

Sin embargo: