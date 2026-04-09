Dólar hoy 9 de abril 2026: cotizaciones del Banco Nación y otras entidades financieras

En una apertura que ratifica la vigencia del ancla nominal como eje de la política económica, el dólar oficial inicia este jueves 9 de abril 2026 sin grandes variantes en las pizarras del Banco Nación (BNA), cotizando a:

$1.360 para la compra

$1.410 para la venta.

Tras una rueda previa de consolidación, el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), respaldado por reservas internacionales brutas que se mantienen firmes en torno a los u$s44.250 millones.

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista opera con un margen de seguridad respecto al techo de intervención —fijado para hoy en $1669,48—, permitiendo que la City porteña transite una jornada de «pax» cambiaria sostenida por el flujo exportador y la firmeza de las metas monetarias.

Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos este jueves 9 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. Según los datos del Banco Nación (BNA), la divisa se ofrece alrededor de los $1.400, un valor que funciona como el ancla de la estructura cambiaria para el resto de las entidades financieras de la City.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1360 1410 Banco ICBC 1350 1410 Banco BBVA 1365 1415 Banco Supervielle 1369 1409 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Hipotecario 1365 1405 Banco Santander 1365 1415 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1365 1415 Banco Piano 1365 1420 Banco BPN 1350 1420

Dólar oficial hoy: ¿cuál es el promedio de cotización entre las bancas?

En el promedio de los principales bancos privados que releva diariamente el Banco Central (BCRA), la cotización se ubica apenas por encima, promediando los $1.439, manteniendo la brecha técnica habitual entre la banca pública y la privada en esta etapa del segundo trimestre.

Dólar MEP y CCL: la brecha con el Banco Nación se mantiene en mínimos ante la calma bursátil

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la rueda profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista.

El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los: $1.425.

Esta dinámica, impulsada por la demanda de activos en moneda local y el cumplimiento de los compromisos fiscales, permite que el sistema financiero transite este jueves con una brecha técnica inferior al 4% respecto al tipo de cambio mayorista, reflejando la confianza de los inversores en la solvencia del Banco Central.

Por su parte, el Dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza en: $1.450.

Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza en el mercado informal este jueves 9 de abril 2026?

En tanto, el dólar blue abre este jueves 9 de abril 2026 en:

Compra : $1.370.

: $1.370. Venta: $1.390.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable en el Banco Nación, el ahorro frente al MEP supera los $418

Para los usuarios que deben saldar consumos en moneda extranjera, el dólar tarjeta —referencia del Banco Nación (BNA) para servicios digitales y gastos turísticos— se ubica este jueves 9 de abril 2026 en los:

$1.833.

Este valor, que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal.

Sin embargo, la calma de los dólares bursátiles abre una ventana de eficiencia financiera: la diferencia de precio entre el dólar tarjeta y el dólar MEP supera hoy los $400 por cada unidad, permitiendo un ahorro real del 23% para quienes opten por cancelar sus resúmenes utilizando divisas propias adquiridas legalmente.