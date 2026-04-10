Dólar oficial y MEP: lo que necesitás saber sobre la cotización del 10 de abril 2026

En una jornada que confirma la solidez del esquema de acumulación de divisas, el dólar oficial inicia este viernes 10 de abril 2026 cotizando en las pizarras del Banco Nación (BNA) a:

$1.355 para la compra

$1.405 para la venta.

Tras haber completado ayer su rueda número 61 consecutiva con saldo positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el Banco Central (BCRA) busca hoy consolidar una semana perfecta de absorción de divisas, con reservas internacionales brutas que ya rozan los u$s45.000 millones en lo que va de 2026.

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista opera hoy con una brecha del 20,5% respecto al techo de intervención —fijado por la autoridad monetaria para este viernes en $1.671,07—, ratificando la vigencia del ancla nominal como pilar de la estabilidad de precios ante el inicio del segundo trimestre.

Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos este viernes 10 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. Según los datos del Banco Nación (BNA), la divisa se ofrece a $1.405, un valor que funciona como el ancla de la estructura cambiaria para el resto de las entidades financieras de la City porteña.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1360 1410 Banco Nación 1355 1405 Banco ICBC 1350 1410 Banco BBVA 1360 1410 Banco Supervielle 1360 1410 Banco Ciudad de Bs As 1350 1410 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Hipotecario 1365 1405 Banco Santander 1360 1410 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1365 1415 Banco Piano 1365 1410 Banco BPN 1345 1415

Dólar oficial hoy: ¿cuál es el promedio de cotización entre las bancas?

En el promedio de los principales bancos privados que releva diariamente el Banco Central (BCRA), la cotización se ubica apenas por encima, promediando los $1.442, manteniendo la brecha técnica habitual entre la banca pública y la privada en esta etapa de normalización financiera.

Dólar MEP y CCL: la brecha con el Banco Nación se comprime ante la solvencia del Banco Central

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la última rueda de la semana operando con una calma que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia este viernes en torno a los:

$1.420,60.

Mientras que el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en los:

$1.477,36.

Esta paridad de precios, impulsada por la liquidación del sector exportador y la firmeza de la racha compradora del Banco Central, permite que el sistema financiero transite el cierre de semana con una brecha técnica inferior al 5% respecto al tipo de cambio mayorista, reflejando la confianza de los inversores en los instrumentos de deuda soberana como el bono AL30.

Dólar blue hoy: ¿a cuánto cotiza en el mercado informal este viernes 10 de abril 2026?

En tanto, el dólar blue inicia este viernes 10 de abril 2026 cotizando:

Compra : $1.370.

: $1.370. Venta: $1.390.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial estable en el Banco Nación, el ahorro frente al MEP se mantiene sobre los $400

Para los usuarios que deben saldar consumos en moneda extranjera, el dólar tarjeta —referencia del Banco Nación (BNA) para servicios digitales y gastos turísticos— se ubica este viernes en los:

$1.826,50.

Este valor, que incluye el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal.

Sin embargo, la estabilidad de los dólares bursátiles abre una ventana de eficiencia financiera: la diferencia de precio entre el dólar tarjeta y el dólar MEP alcanza hoy los $405,90 por cada unidad, permitiendo un ahorro real del 22,2% para quienes opten por cancelar sus resúmenes utilizando divisas propias adquiridas legalmente a través del mercado de capitales.