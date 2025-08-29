Mercado cambiario: cotización del dólar oficial y blue al viernes 29 de agosto 2025
DÓLAR HOY. Cómo abre la actividad cambiaria este viernes 29 de agosto 2025 y a cuánto cotiza la divisa en Banco Provincia de Neuquén (BPN) y en las principales entidades de Argentina.
El mercado cambiario inicia su jornada con algo de volatilidad, con expectativa de cerrar las cotizaciones a la baja este viernes 29 de agosto 2025. A continuación, repasamos la cotización del dólar oficial, el dólar blue y los dólares financieros hoy.
Se levantaron las restricciones para comprar dólares desde abril pasado, tras más de cinco años, y ahora los tipos de cambio varían a diario. Al pasar de un régimen de crawling peg (devaluaciones graduales preanunciadas) a uno de flotación entre bandas, el tipo de cambio pasó a ser determinado por el libre juego de la demanda y la oferta.
En agosto 2025, el dólar tiene un piso de $961 y un techo de $1.457: solo si el precio tocara uno de esos valores, el Banco Central intervendría directamente en el mercado cambiario.
Tras la supresión de gran parte de los controles de cambios, numerosas cotizaciones del dólar han tendido a la unificación. Desde entonces, los mercados paralelos (bursátiles e informales) han perdido relevancia en la economía: el tipo de cambio «oficial» busca ser la referencia y las brechas desaparecer.
Dólar Banco Nación, BPN y demás bancos: viernes 29 de agosto 2025
El dólar en Banco Nación abrió su actividad este viernes 29 de agosto 2025 en $1.305 para la compra y $1.345 para la venta, tras dispararse en el inicio de esta semana.
Cabe tener en cuenta que en agosto 2025, el dólar Banco Nación acumula un alza de $165 (+13,6%). Esto lleva al dólar tarjeta (que incluye percepciones por adelanto del impuesto a las ganancias) a $1.794, por encima de todas las demás cotizaciones.
Todas las entidades bancarias del país ofrecen la posibilidad de comprar y vender dólares directamente por home banking. El Banco Central informa a diario los tipos de cambio: banco por banco, así abren las operaciones del dólar este viernes 29 de agosto 2025.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1305
|1345
|Banco Nación
|1305
|1345
|Banco ICBC
|1305
|1367
|Banco BBVA
|1310
|1350
|Banco Supervielle
|1323
|1363
|Banco Ciudad de Bs As
|1305
|1355
|Banco Patagonia
|1330
|1380
|Banco Santander
|1335
|1370
|Banco Galicia Más
|1305
|1345
|Banco Credicoop
|1320
|1360
|Banco Macro
|1305
|1349
|Banco Piano
|1305
|1360
|Banco BPN
|1285
|1355
En el Banco Provincia de Neuquén (BPN), este viernes 29 de agosto 2025 el dólar inició su actividad cotizando en $1.285 para la compra y $1.355 para la venta.
Cabe recordar que para la compra en efectivo, rige un límite mensual de US$100. Por canales digitales, en cambio, no hay tope. En todos los casos se requiere que los fondos empleados estén justificados.
Dólar blue hoy en Neuquén y Río Negro: viernes 29 de agosto 2025
En tanto, el dólar blue abre su actividad este viernes 29 de agosto 2025 en estos valores:
- Para la compra: $1.330
- Para la venta: $1.350
Por su parte, los dólares financieros operan este viernes 29 de agosto 2025 en estos valores:
Dólar MEP:
- Apertura: $1.344,05
Dólar CCL:
- Apertura: $1.347,64
Comentarios