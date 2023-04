Rossi, sobre la tensión cambiaria: «no es la primera vez que al Gobierno le sucede»

Delfina Rossi: "me parece corto pensar que los problemas de la Argentina se resuelven con una nueva ley sobre la mesa"

En diálogo con Pulso, la economista analizó la situación económica actual y trazó las pautas que, a su entender, debe incluir un programa económico futuro.

PREGUNTA: ¿A qué atribuye la suba de los tipos de cambio paralelos?

RESPUESTA: Tiene que ver con el dato de inflación, son variables que se mueven conjuntamente. Argentina está en un momento de mucha dificultad económica, con pocas reservas en el Banco Central debido a la muy mala administración económica del gobierno de Cambiemos y a las consecuencias de la pandemia, de la guerra en Ucrania y ahora de una brutal sequía. Hay una situación de tensión que genera expectativas de devaluación. No es la primera vez que al gobierno del Frente de Todos le sucede, sin embargo en otras ocasiones el Gobierno lo ha podido reconducir y no hemos tenido en estos tres años y medio un salto cambiario importante, sino una política de crawling peg para mantener un tipo de cambio competitivo y al mismo tiempo resguardar la moneda nacional. Estamos gestionando esta brecha cambiaria.

La suba de los tipos de cambio paralelos tiene que ver con el dato de inflación. Delfina Rossi, economista.

P: ¿Qué factor pondera más en la aceleración inflacionaria desde fines del año pasado?

R: La inflación es multicausal y, a su vez, es el síntoma. La enfermedad es la escasez de divisas, producto del endeudamiento con el FMI y de la debilidad en las exportaciones en este momento. No podemos pedirle al mundo plata prestada por cómo nos ha dejado Macri en el posicionamiento de deuda externa. Ese desequilibrio se traslada a precios, y además tiene una inercia importante. La indexación, la brecha cambiaria y expectativas hacen que los actores económicos de menor magnitud intenten cubrirse frente al riesgo de precios más altos y que formadores de precios tengan actividades mucho más especulativas sobre sus márgenes. Hay sectores que realmente están ampliando su margen de beneficio a costa de aumentar los precios, una distribución funcional del ingreso inversa, en donde pierden peso las ganancias de los trabajadores en su conjunto. Solucionarlo de facto requiere de un programa económico agregado.

La inflación es multicausal y, a su vez, es el síntoma. La enfermedad es la escasez de divisas, producto del endeudamiento con el FMI y de la debilidad en las exportaciones en este momento. Delfina Rossi, economista.

P: ¿Qué cree que debe incluir ese programa?

R: En primer lugar, debe ser fruto de un acuerdo social y político, no se puede imponer unilateralmente. Necesitamos que tenga objetivos a mediano y largo plazo, por ejemplo que el peso argentino funcione como moneda nacional y como reserva de valor. Ese debería ser un compromiso de todas las fuerzas políticas, y es el primer paso para empezar a deconstruir esta economía bimonetaria de la que tanto habla Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, hay que sostener los controles de capitales, en una economía como la argentina, con las debilidades que tenemos, no podemos estar jugando a la timba financiera mundial. Los dólares tienen que liquidarse por el MULC, los exportadores tienen que liquidar en tiempo y forma, porque con esas exportaciones se podrá importar y producir en nuestro país. La acumulación de capital debe quedar en Argentina, debe haber incentivos para reinvertir en Argentina los dólares que se generan en Argentina, ese es el objetivo. Esto tiene que darse en un marco de revisión del acuerdo con el FMI que nos permita crecer, acumular y mejorar las condiciones de vida de la gente. El Estado debe acompañar de manera innovadora a sectores privados estratégicos. No estamos tan lejos de poder proponer un programa económico que sea bueno para todos los sectores, hay que ser capaces de generar los consensos políticos necesarios.

Que el peso argentino funcione como moneda nacional y como reserva de valor debería ser un compromiso de todas las fuerzas políticas. Delfina Rossi, economista.

P: ¿Nota en la oposición alguna propuesta que se acerque a esto que está describiendo?

R: Por trayectoria, uno esperaría que Horacio Rodríguez Larreta pueda levantar algunos puntos del desarrollismo nacional, pero lamentablemente ese discurso ha quedado sometido a los intentos de mostrarse más cercano a Mauricio Macri con fórmulas como la flexibilización laboral y en el tema de las jubilaciones. Me parece corto pensar que los problemas de la Argentina se resuelven con una nueva ley sobre la mesa. En los 90s se introdujo el sistema de tercearización en nuestro país que hoy sigue vigente, y no se generaron más puestos de trabajo, solo se le mejoraron los rendimientos a las grandes empresas. No me vengan a decir que con nuevas leyes simplemente, de repente, como la teoría del derrame, hay mejores capacidades productivas. El cambio estructural que tiene que dar un país como la Argentina requiere de una planificación económica y de un Estado nacional que acompañe efectivamente al capital nacional para inversiones estratégicas, algunas veces con empresas públicas, con intervenciones agresivas. Es ahí donde uno genera mayores capacidades, resiliencia y pasos hacia el desarrollo nacional.

Uno esperaría que Horacio Rodríguez Larreta pueda levantar algunos puntos del desarrollismo nacional, pero lamentablemente ese discurso ha quedado sometido a los intentos de mostrarse más cercano a Mauricio Macri. Delfina Rossi, economista.

P: ¿Qué opina del uso de la tasa de interés de referencia tan alta en términos nominales como herramienta de política económica?

R: Si queremos terminar con una economía bimonetaria, necesitamos construir una moneda que sea reserva de valor, y la tasa de interés es el precio que tienen los pesos. Para que sea rentable ahorrar en pesos y no buscar dólares, es importante que con esa tasa al menos no pierdas, que acompañe la inflación. Los bancos tienen la obligación de resguardar los activos de los depositantes. Luego, hay instrumentos de crédito productivo subsidiado por parte del Gobierno nacional, muchas provincias también lo tienen para sus sectores estratégicos, la banca acompaña esos instrumentos, así que el crédito productivo no es el tema. Hoy la baja demanda de crédito tiene más que ver con la baja de la actividad y con las expectativas negativas y de incertidumbre que hay en el mercado que con la tasa.

Los bancos tienen la obligación de resguardar los activos de los depositantes. Delfina Rossi, sobre la suba de la tasa de referencia.

PERFIL.

Delfina Rossi

Se graduó como licenciada en economía en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Es máster en economía por el European University Institute y máster en asuntos públicos por The LBJ School of Public Affairs.

Tiene un posgrado en ciencia política en la University of London.

Es directora del Banco Ciudad y ocupó el mismo cargo en el Banco de la Nación Argentina.

Es docente del Posgrado en Estructura Económica de Argentina en la Universidad Nacional de Avellaneda.

Fue asesora política de Raül Romeva, miembro del Parlamento Europeo.