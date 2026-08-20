San Ignacio, la reconocida marca de dulce de leche de Santa Fe, fue comprada por un grupo mexicano

Una reconocida marca de dulce de leche cambio de manos. Foto: Gentileza Bichos de campo.

San Ignacio, una de las marcas más reconocidas de dulce de leche, tiene nuevo dueño. La empresa fue adquirida por el grupo mexicano Mexicana de Industrias y Marcas (MIYM). El cambio fue acompañado por la salida de Alejandro Reca, quien fue accionista y CEO de la entidad santafesina.

Representa la tercera adquisición de MIYM dentro del rubro, indicó el medio La Nación. Las anteriores fueron Lácteos Aurora y Lácteos Karina.

La despedida del exdueño de San Ignacio, reconocida marca de dulce de leche

Tras el cambio de manos de San Ignacio, Reca escribió una carta sobre su paso por la compañía. “Hace casi quince años entré a San Ignacio como parte del equipo gerencial. Hace unas semanas, cumplidas etapa y objetivo, dejé la compañía como gerente general”, señaló.

“Me voy tranquilo y orgulloso: San Ignacio tiene sentadas las bases de una mejor organización y está reposicionada en el mercado local y en el mundo”, añadió.

Recordó que se cuando se incoporó a la empresa encontró que tenía “limitaciones productivas, comerciales y financieras”. Sostuvo que «ninguna transformación es sustentable si no la lleva adelante también la gente que hace la compañía día a día”. Tras su gestión afirmó que hay «nuevos productos, mayor productividad, compromiso ambiental, mejor gobernanza corporativa».

«Desde lo personal, miro hacia atrás con tranquilidad, orgullo y una sonrisa. San Ignacio está lista para seguir creciendo, con nuevos aires y mayor capital. ¡Adelante, San Ignacio!”, expresó Reca.

Dulce de leche exportado a 18 países

Según reseñaron en su página, la historia d San Ignacio nació en 1939. «Se posiciona como un referente en la industria láctea, ofreciendo productos de la más alta calidad para el sector industrial y exportador».

Indicaron que la empresa exporta dulce de leche a más de 18 países, «con certificación BRC y altos estándares de calidad».