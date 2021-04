El conflicto de Salud dejó sin combustible a varias ciudades

Por los cortes de los autoconvocados de Salud hay localidades donde se empieza a sentir con fuerza el desabastecimiento. Hay estaciones de servicio que no tienen combustibles, sobre todo las de YPF. Los bloqueos también repercuten en la provisión de mercadería varias y hay escasez de productos perecederos en supermercados de las ciudades petroleras de Neuquén.



Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén explicó que los bloqueos afectan la provisión de combustible de la compañía estatal. Esto es debido a que son abastecidas con los camiones que provienen de la refinería que hay en Plaza Huincul, donde se ubica uno de los piquetes.



Según un relevamiento realizado por la Cámara, al mediodía de ayer eran 8 las localidades que estaban prontas a quedarse sin nafta y gasoil. Una fuente de la industria indicó que por los bloqueos hay quiebres de stock en 53 estaciones de servicio. A las 17, un informe daba cuenta que eran 3 las ciudades en las que ya faltaba combustible y otras 10 estaban a punto de cruzar las mangueras de los surtidores. La "super" fue la primera en desaparecer, solo la Infinia que es más cara, quedaba en algunas estaciones de servicios de Axion y Puma.



En Cutral Co y en Plaza Huincul, las cinco expendedoras de combustibles ya no tienen productos. Desde el lunes por la noche, las estaciones que comercializan naftas y gasoil de las banderas YPF y Axion mantenían sus surtidores vacíos.

El impedimento de la salida de los camiones desde la planta de despacho del complejo industrial de YPF en Plaza Huincul, hizo que no se pudiera abastecer las bocas de expendio. En el caso de Axion, los camiones cisterna provienen de otros puntos.



Mientras tanto, a la vera de la ruta 22 y a la espera de que se levante el corte que imposibilita el acceso a la destilería, y en el interior de la propia planta también se observaba ayer un importante número de camiones, a la espera de poder salir hacia los diferentes destinos.



Añelo es otra de las localidades afectadas. “Empieza a haber faltantes de alimentos, pero no de combustibles (obviamente al estar sitiados no hay demanda). Algo se pudo reponer de alimentos cuando el sábado se levantaron provisoriamente los piquetes. Pero ahora hay menos productos”, manifestó ayer Milton Morales, intendente de Añelo.



El desabastecimiento también se siente en Rincón de los Sauces. Aldo Trujillo, jefe de gabinete de la localidad, comunicó que desde ayer en la YPF no hay combustible. En la estación Puma, sobre las primeras horas de la tarde había un camión que estaba reponiendo la carga de los surtidores. Una fila de cinco cuadras de vehículos aguardaba para poder llenar sus tanques.



Pero no es el único faltante. “Desde ayer en el supermercado el sector de carne, verdura y lácteos estaba cerrado porque no había mercadería. Los pocos que entra, entre por Catriel”, comentó Trujillo.

Zapala es otro de los lugares donde cargar combustible pasó a ser una odisea. En los grandes supermercados hay desabastecimiento de lácteos y fiambres. Además, se estima que la verdura y los productos avícolas comenzaran a escasear en los próximos días.

Río Negro también se vio afectada por la falta de nafta y gasoil

El panorama neuquino se replicó en ciudades de Río Negro. Desde la noche del lunes, las estaciones de servicio de Roca comenzaron a mostrar las primeras filas de automovilistas que se apresuraban a llenar el tanque con combustible. Por el alto índice de comercialización, las primeras estaciones de servicios en agotar el stock fueron las de YPF, y la demanda se trasladó hace otras empresas locales. Sobre el mediodía del martes el resto de las empresas comenzaron a agotar todas sus reservas.

Cerca de las 15, la estación de servicios Puma era una de las pocas que contaba con los tanques a pleno. “Recibimos un camión que vino de Bahía Blanca esta mañana (por ayer). Vamos a tener nafta hasta que se termine”, dijo uno de los playeros.

Una hora más tarde, un camión llegó a Roca por lo que los surtidores de la empresa Shell volvieron a funcionar hasta agotar stock.

En la Región Sur la situación es similar. En la zona hay solamente 8 estaciones de expendio de combustible en Valcheta, Ramos Mexía, Sierra Colorada, Los Menucos, Maquinchao, Jacobacci y Comallo.

“Desde hace dos días, no tenemos ningún tipo de combustible y no sabemos cuándo vamos a recibir el camión”, señalaron desde la única estación de servicios de Los Menucos.

Personal de la estación de servicio de Valcheta, perteneciente a la firma Di Clérico, informó que “solo queda Infinia Diesel para vender. La nafta se terminó esta mañana”.

En Jacobacci, todavía hay combustible, pero “no sabemos hasta cuando”, sostuvo Jorge Lavín, propietario de la única estación de expendio. “Nos tenían que cargar un camión ayer (por el lunes) en Plaza Huincul”, agregó. Pero hasta anoche no había novedades de su arribo a la localidad.